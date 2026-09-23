PREGONANDO PREGONANDO

El boxeo juvenil entrerriano tiene sus representantes en los Juegos Evita

En la tarde siesta concordiense se enfrentaron  los jovenes pugilistas de diversos departamentos de la provincia de Entre Ríos
deportes23/09/2026 ByN/infobyn/pregonando

Las peleas fueron fiscalizadas por la Comisión Municipal de Box de Concordia,  con la presencia de la Subsecretaria de Deportes, Ivana Perez; Árbitros y jueces de la FAB.

Fueron cinco peleas de hacha y tiza. Al todo o nada, la primera pelea fue de dos "guerreras" que dieron todo, dos jóvenes niñas y una ganadora.camp evita ER 22 09 26 (38)

Las otras cuatro peleas fueron de jóvenes masculinos.

Estuvieron los  representantes de Federal, Paraná, Gualeguaychú, Concordia  sin lugar a dudas todos muy bien preparados para lograr el lugar de representar a Entre Ríos.

Tatiana Almiron (Concordia) GPP a HELIil Benedetti..(Gualeguaychú)
Leo Cordoba (COncordia) GPP a Marcos Jaime. ( PARANA)
SANTINO JAIME (Paraná) GPP A ERIC CORDOBA (Concordia)
JEREMIAS SUAREZ (Concordia)   GPP A MARCELO ESPINDOLA ( GCharruas)
AQUILES  LVARELO ( FEDRAL) GPP A MATIAS CABRAL (Concordia)

Felicitaciones a todos los que de alguna manera participaron en la Fizcañizacio y en la organizacion de este importante evento deportivo, y sin dudas felicitar a los DT de los Gin y a todos los familiares y amigos que apoyan a los jovenes deportistas.camp evita ER 22 09 26 (43)

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