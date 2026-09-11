Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de un emblema de River Plate: "Tu familia gallina te ama"

La noticia la dio a conocer la familia del hombre este jueves en sus redes sociales, donde lo despidieron con un mensaje y una fotografía que pinta a la perfección la relación que el simpatizante tenía por el equipo de sus amores.

Murió un emblemático hincha de River Plate

A través de la cuenta Alma Millonaria, la familia de Marcelo Banegas informó que el hombre murió recientemente a los 60 años: “Siempre estaremos los cuatro alentando”, redactaron.

Y, detallando el sentimiento que tenía por River, añadieron: “Tu familia gallina te ama. Te vamos a extrañar, pero vas a estar con nosotros en cada abrazo de gol”.

Aunque no indicaron los motivos que provocaron su muerte, en sus redes sociales solía subir publicaciones hablando de la institución de Núñez. En este sentido, las últimas las realizó acostado sobre una camilla en una clínica, demostrando que estaba atravesando un delicado momento de salud.

"Con galera y bastón", el reconocido hincha de River Plate

Aunque fue un hincha fijo en las tribunas riverplatenses durante años, Marcelo Banegas tomó popularidad en los primeros meses de 2024, luego de que la televisión oficial de un partido lo mostrara cantando y vestido con una camisa blanca, una franja roja, un saco y, por supuesto, una galera y un bastón.

Además de sacarse un sinfín de fotografías con otros simpatizantes de la Banda, también realizó varias entrevistas ante periodistas que le consultaron sobre la indumentaria que elegía para ir a la cancha.

En una ocasión, declaró: “Esta vestimenta representa al jugador de River, a nuestro espíritu. Nos gusta jugar de galera y bastón, pero cuando hay que ponerse el overol, como el fin de semana pasado, hay que ponérselo”.

Más allá de caracterizarse para personificar la esencia del club, la galera y el bastón es un término que se utiliza desde hace décadas para representar al Millonario. En el momento en que la prensa futbolística apodó de esta manera a la institución, los famosos afiches empezaron a "encarnarlo" con un hombre muy adinerado que se vestía con estos elementos. Así nació esta expresión que simboliza el sentir de los hinchas.