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ECU 2026. Los Reyes de los Estudiantes de Concordia 2026 son de la Esc. Bachillerato Artístico.

En la madrugada de este martes 22 de septiembre, se vivió la gran noche final de la edición 2026 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia, como ya es una tradición desde hace más de 60 años, en las instalaciones del Club Ferrocarril, donde se conoció y se coronó a los nuevos Soberanos del Estudiantado de nuestra ciudad. 
Concordia22/09/2026 Javier Alejandro Cáceres

El cetro mayor fue para Leila Rebot, representante de la Esc. Bachillerato Artístico y Jeremías Miño, también representando a la misma institución educativa, son quienes serán los que representen a todos el estudiantado de Concordia en el periodo 2026/2027. 

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Los respectivos atributos fueron entregados en manos de los Reyes salientes, Sofia Stele y Facundo Paulozzi.

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Los flamantes reyes, virreyes, príncipes y misses son:

Reina: Leila Rebot – Esc. Bachillerato Artístico.

Rey: Jeremías Miño – Esc. Bachillerato Artístico.

Vise Reina: Tatiana Alberro – Bachillerato Humanista.

Vise Rey: Lautaro Vitori – Esc. Jesús Nazareno.

1ra. Princesa: Aylin Torales – Esc. San Roque González.

1er. Príncipe: Federico Cardozo – Presos-Mitre.

2da. Princesa: Martina Yoya – Capuchinos.

2do. Príncipe: Martin Spinelli – Bachillerato Humanista.

3ra. Princesa: María Celia Boudot – Esc. Nacional.

3er. Príncipe: Tomás Detona – Esc. San Roque González.

Miss Elegancia: Adaluz Zampedri – Esc. Juana Azurduy.

Míster Elegancia: Alejo Miño – Esc. Comercio 2.

Miss Simpatía: Gianela Smitarello – Esc. Renacer.

Míster Simpatía: Felipe Diaz – Esc. Agrotécnica 24.

 

El jurado que tuvo la difícil tarea de llevar adelante dicha elección estuvo conformado por: Verónica Kindernetch, Yanella Aldecoa, Sol Ruiz Diaz, Fabián Rivero y Omar Domínguez.

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En esta misma noche de la elección de Reyes ECU 2026, se dieron a conocer los resultados de los desfiles de Carrozas:

Ganadores en Categoría Alegórica.

1er. Puesto: Esc. Comercio 2 – “MAINÚ”.

2do. Puesto: Esc. Normal y Esc. Técnica 2 – “NERINA”.

3er. Puesto: Presos-Mitre – “KAIROS”.

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Ganadores en Categoría Humorística.

1er. Puesto: Esc. Itatí, Esc. E. Zorraquin y Esc. San Roque - "ANTE ULTIMA PARADA".

2do. Puesto: Esc. Comercio 2 - "SENTENCIA2".

3er. Puesto: Esc. Bachillerato Artístico, Esc. Nacional y Esc. Creer - "AMORAMA".

 

Prensa ECU 2026.

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Por Táctica - Imagen y Diseño Publicitario
Javier Alejandro Cáceres

 

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