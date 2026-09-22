ECU 2026. Los Reyes de los Estudiantes de Concordia 2026 son de la Esc. Bachillerato Artístico.
El cetro mayor fue para Leila Rebot, representante de la Esc. Bachillerato Artístico y Jeremías Miño, también representando a la misma institución educativa, son quienes serán los que representen a todos el estudiantado de Concordia en el periodo 2026/2027.
Los respectivos atributos fueron entregados en manos de los Reyes salientes, Sofia Stele y Facundo Paulozzi.
Los flamantes reyes, virreyes, príncipes y misses son:
Reina: Leila Rebot – Esc. Bachillerato Artístico.
Rey: Jeremías Miño – Esc. Bachillerato Artístico.
Vise Reina: Tatiana Alberro – Bachillerato Humanista.
Vise Rey: Lautaro Vitori – Esc. Jesús Nazareno.
1ra. Princesa: Aylin Torales – Esc. San Roque González.
1er. Príncipe: Federico Cardozo – Presos-Mitre.
2da. Princesa: Martina Yoya – Capuchinos.
2do. Príncipe: Martin Spinelli – Bachillerato Humanista.
3ra. Princesa: María Celia Boudot – Esc. Nacional.
3er. Príncipe: Tomás Detona – Esc. San Roque González.
Miss Elegancia: Adaluz Zampedri – Esc. Juana Azurduy.
Míster Elegancia: Alejo Miño – Esc. Comercio 2.
Miss Simpatía: Gianela Smitarello – Esc. Renacer.
Míster Simpatía: Felipe Diaz – Esc. Agrotécnica 24.
El jurado que tuvo la difícil tarea de llevar adelante dicha elección estuvo conformado por: Verónica Kindernetch, Yanella Aldecoa, Sol Ruiz Diaz, Fabián Rivero y Omar Domínguez.
En esta misma noche de la elección de Reyes ECU 2026, se dieron a conocer los resultados de los desfiles de Carrozas:
Ganadores en Categoría Alegórica.
1er. Puesto: Esc. Comercio 2 – “MAINÚ”.
2do. Puesto: Esc. Normal y Esc. Técnica 2 – “NERINA”.
3er. Puesto: Presos-Mitre – “KAIROS”.
Ganadores en Categoría Humorística.
1er. Puesto: Esc. Itatí, Esc. E. Zorraquin y Esc. San Roque - "ANTE ULTIMA PARADA".
2do. Puesto: Esc. Comercio 2 - "SENTENCIA2".
3er. Puesto: Esc. Bachillerato Artístico, Esc. Nacional y Esc. Creer - "AMORAMA".
Prensa ECU 2026.
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