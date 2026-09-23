Destacaron el trabajo de Ponzio como DT: "No estamos igual que hace uno, tres o seis meses, hemos evolucionado"

Stefano Di Carlo habló en la antesala de la cena anual de la Fundación River y fue enfático en su respaldo a Leonardo Ponzio, que asumió como entrenador de River tras la renuncia de Eduardo Coudet y logró que el Millonario pase del último puesto de la Zona B del Torneo Clausura a la zona de clasificación a los octavos de final del certamen.

Como todos los años llevando adelante este evento que es importante por la tarea social de River, no olvidemos que a partir de esto se construyen polideportivos en todo el país. Se ayuda y se da soporte a clubes de barrio. La parte central que tiene River en la tarea de compromiso social", planteó el mandatario respecto de la importancia del evento para la institución riverplatense.

Al ser consultado por la labor del exvolante central, el presidente del Millonario valoró de gran manera lo hecho por Ponzio, con una cuota de cautela al llevar solo cuatro partidos en el cargo: "Creo que no es el día para hacer análisis del caso pero tenemos expectativas, herramientas, River empieza a jugar mejor".

"Es un proceso, no hay que volverse loco. Claramente no estamos igual que hace un mes, ni que hace tres ni seis: hemos evolucionado y es el tiempo que hemos marcador en la última conferencia de prensa que el proceso iba a llevar", explicó Di Carlo para TyC Sports .

Desde su asunción tras el paso al costado de Coudet luego de quedar afuera de la Copa Sudamericana, Ponzio triunfó en sus tres primeras presentaciones (Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán) y recién perdió en su cuarto compromiso, como local ante Huracán. Curiosamente, la caída no impidió que el Millonario avance en la tabla de posiciones, ya que la caída de Atlético Tucumán en Mar del Plata contra Aldosivi le permitió a la Banda adueñarse de la octava posición al contar con mejor diferencia de gol al estar igualados en puntos.