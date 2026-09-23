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La Universidad Austral impulsa una red internacional de diseño con la firma de la Carta de Buenos Aires

Buenos Aires, septiembre de 2026 - La Facultad de Comunicación de la Universidad Austral fue sede de la primera edición de IDX – International Design Experience Conference, un encuentro internacional que culminó con la firma de la Carta de Buenos Aires, un acuerdo que busca consolidar una red internacional de experiencias de diseño y promover un espacio permanente de intercambio, investigación y colaboración entre instituciones, profesionales, comunidades y territorios de Argentina, Italia y Brasil.
Curiosidades23/09/2026 UA
universidad austral
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La firma del documento representó el principal hito de la conferencia y reunió a referentes académicos y profesionales comprometidos con el desarrollo del diseño sistémico aplicado como herramienta para abordar desafíos complejos con impacto social.

En representación de la Universidad Austral, la Carta fue firmada por el secretario general, Dr. Luis García Ghezzi. También suscribieron el acuerdo Tommaso Salvatori, director de ISIA Roma Design, junto con Stefano Pratesi y Massimiliano Datti; Polise Moreira De Marchi, por FAAP São Paulo; y María Sánchez, coordinadora de Buenos Aires Design Experience y profesora de la Facultad de Comunicación.

Acompañaron el acto el secretario académico de la Facultad de Comunicación, Esteban Pittaro; la directora de la Licenciatura en Diseño, Marcela Frías; tutores invitados de Italia, docentes, estudiantes y profesionales vinculados al campo del diseño.

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