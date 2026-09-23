La Universidad Austral impulsa una red internacional de diseño con la firma de la Carta de Buenos Aires
El boxeo juvenil entrerriano tiene sus representantes en los Juegos Evita
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Mes de la Adopción: Benítez destacó la importancia de escuchar la voz de las infancias
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“una obra maestra de la arquitectura sustentable”
Ubicadas en Odense, Dinamarca, las oficinas de la empresa Dymak recibieron las máximas distinciones internacionales en uso de materiales, diseño y enfoque en el usuario.
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