La contundente frase de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante San Pablo

El partido fue cerrado y tuvo un desarrollo marcado por la cautela de ambos equipos. Para Arruabarrena, se trató de un encuentro con características propias de una instancia decisiva y con poco margen para cometer errores.



“Ha sido un partido más de Copa Libertadores que de Sudamericana”, analizó el entrenador, quien consideró que fue un duelo “muy táctico” en el que “los pequeños detalles podían marcar la diferencia”.

El técnico reconoció que San Pablo comenzó mejor, pero destacó la reacción de Boca a medida que avanzaron los minutos. “Estuvimos serios. Arrancaron un poco mejor ellos y después nos fuimos asentando en el partido y creo que después tuvimos el control”, explicó.

La serie todavía está abierta

El triunfo le permitió a Boca viajar a Brasil con una ventaja, aunque Arruabarrena evitó cualquier sensación de clasificación asegurada. “Hemos ganado los primeros 90 minutos, ahora faltan 90 minutos allá. Trataremos de ir a buscar el partido para poder clasificar”, aseguró.

El entrenador también explicó por qué el partido tuvo pocas situaciones y no terminó con una diferencia mayor. “Son pocos los partidos en los que hay un resultado abultado. Con el miedo de no cometer errores se ven partidos más cerrados, más tácticos”, sostuvo.

La revancha se disputará el próximo martes en el Morumbí. Antes, Boca deberá afrontar un compromiso por el torneo local: recibirá a Central Córdoba el viernes.

La noticia que recibió Montero antes del partido

Uno de los momentos más sensibles de la conferencia llegó cuando Arruabarrena contó una situación personal que atravesó Álvaro Montero pocas horas antes del encuentro.

“Hoy, antes del partido, falleció su abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él y, sin embargo, estuvo presente e hizo una gran actuación”, reveló el entrenador.

El arquero tuvo un papel importante durante el partido y respondió en los momentos en que San Pablo consiguió acercarse al arco de Boca.

Arruabarrena también valoró la evolución que tuvo el colombiano desde su llegada y destacó el trabajo realizado junto al entrenador de arqueros, Cristián “Tigre” Muñoz.

En ese sentido, salió en defensa de Montero ante las críticas que había recibido anteriormente: “Cuando lo criticaban tampoco tenían mucha razón”.

Merentiel, el autor del gol y las molestias

Miguel Merentiel volvió a ser determinante para Boca. El delantero convirtió el único tanto del partido y fue una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Su salida durante el encuentro había generado dudas sobre un posible problema físico. Sin embargo, Arruabarrena explicó que el jugador sintió molestias producto del esfuerzo que había realizado.

MERENTIEL BOCA

La contundente frase de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante San Pablo

La contundente frase de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante San Pablo

“¿Vos viste lo que está corriendo? Le agarra cada calambre, pobre. En el segundo parate me dijo que estaba sintiendo algún aviso en los gemelos”, contó.

Más allá de esa situación, el técnico destacó especialmente el rendimiento del delantero. “Presiona, corre, hoy jugó muy bien de espaldas, hizo el gol. Es un chico que se ha adaptado a un puesto que no es el más cómodo para él y lo está haciendo muy bien”, afirmó.

El gol llegó a comienzos del segundo tiempo, cuando Merentiel aprovechó un rebote después de una intervención del arquero Rafael.

La confianza en Alan Velasco

Otro de los nombres destacados fue Alan Velasco. El mediocampista recibió una ovación de los hinchas cuando dejó el campo de juego y Arruabarrena valoró su evolución.

El entrenador consideró que el mérito principal corresponde al propio futbolista por haber sostenido el trabajo durante un período en el que fue cuestionado.

“La virtud es de él por seguir trabajando. Hay que tratar de que siga mejorando, todavía puede dar mucho más”, sostuvo.

Arruabarrena aseguró que su función consiste en darle confianza, pero remarcó que la respuesta definitiva llega dentro de la cancha.

También le dejó una advertencia entre elogios: “Se manda alguna que otra cagada, así que hay que seguir insistiendo”. Sin embargo, destacó que se trata de un jugador con “hambre” y con ganas de revertir su situación.

Sobre la reacción de los hinchas, pidió que los elogios no generen un exceso de confianza en el futbolista. “La gente ve las ganas y eso es importante”, señaló.

La defensa también fue clave

Para Arruabarrena, una de las claves del triunfo estuvo en el trabajo defensivo. El entrenador destacó los duelos ganados y la capacidad de sus defensores para iniciar las jugadas desde atrás.

“Nosotros sabemos que arriba tenemos gente diferente, pero muchas veces el atacar bien es porque tenés una defensa sólida”, explicó.

En ese sentido, también valoró la colaboración de Leandro Paredes y la competencia interna que existe por los distintos puestos.

Uno de los futbolistas que recibió un reconocimiento especial fue Facundo “Jagger” Herrera, quien aprovechó la oportunidad que tuvo como titular. “Lo veíamos en reserva. Conozco a la familia y sé de qué está hecho. Después es él el que tiene que aprovechar las oportunidades y lo está haciendo”, expresó.

BOCA SAO PABLO

El técnico destacó su capacidad para ganar duelos y la personalidad que muestra dentro de la cancha, algo que consideró fundamental para un defensor de Boca.

Consultado sobre si San Pablo había sido el rival más exigente desde su regreso al club, Arruabarrena evitó hacer una comparación directa con los anteriores adversarios.

El entrenador remarcó la jerarquía del conjunto brasileño y su historia, pero sostuvo que cada partido representa una exigencia diferente. “Todos los partidos acá son finales”, afirmó, antes de recordar los encuentros que Boca disputó frente a Sarmiento, O’Higgins, Recoleta y Vélez.

Ahora, sin embargo, el foco estará puesto primero en el campeonato local. “Ahora tenemos que pensar en Central Córdoba porque necesitamos sumar de a tres en la liga”, advirtió.

El partido ante Central Córdoba está programado para este viernes, antes de que Boca viaje a Brasil para disputar la revancha de los cuartos de final.

Boca se hace fuerte como local

Desde la llegada de Arruabarrena en junio, Boca consiguió construir una buena racha jugando como local. El Xeneize disputó seis encuentros entre la Bombonera y el estadio Tomás Adolfo Ducó, utilizado durante las obras de reparación del césped del Alberto J. Armando, y no perdió ninguno: consiguió cinco victorias y un empate.

Ahora tendrá que trasladar esa fortaleza al plano internacional. El 1-0 ante San Pablo le permite llegar con ventaja al Morumbí, aunque la serie todavía tiene 90 minutos por delante.