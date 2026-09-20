La FIFA innova: un Mundial Sub-15 con casi 1.000 partidos y más de 3.000 participantes

La FIFA continúa apostando por el desarrollo y la juventud en el fútbol. El organismo presentará por primera vez el Mundial y Festival Sub-15 en Azerbaiyán. Un proyecto que se acordó en 2025 y tendrá lugar en el mes de octubre en la categoría masculina. El fútbol femenino tendrá que esperar a 2027 para que se de este mismo de competición en el país europeo. La idea es convertir, esta edición inaugural, en una cita fija en el calendario internacional futbolístico.

La FIFA ha dado a conocer las especificaciones del torneo, que sorprenden en primer lugar por desarrollarse en un formato innovador de 8 contra 8, en partidos de 40 minutos -20 por parte- y con la capacidad para albergar en Bakú casi 1.000 partidos en seis jornadas. Con convocatorias de 14 jugadores y seis miembros más de la delegación, se espera que la participación prevista sea de más de 3.000 jóvenes junto a entrenadores y árbitros.

Los jugadores convocados, que podrán ser nacidos entre 2011 y 2012, jugarán en un campo con unas dimensiones de 68 x 47m, con porterías de un tamaño reglamentario. La primera fase se disputará a través de una fase de grupos en la que los resultados obtenidos determinen las siguientes rondas. Con cuatro o cinco partidos en un formato de liguilla, se busca brindar a los jugadores la mejor experiencia posible. La segunda fase tendrá seis niveles de rendimiento, y todos los equipos jugarán hasta la jornada final -cada nivel tendrá un ganador-.

Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, es una de las figuras que abalan el torneo. En busca de que los jugadores “gocen de las oportunidades para demostrar su valía en competiciones internacionales”. El objetivo, para el francés, es juntar equipos de todo el planeta en la categoría Sub-15 y brindar esta posibilidad. “Podemos ofrecer a los jugadores la oportunidad de disputar partidos importantes, exponerlos a diferentes estilos y culturas futbolísticas, y ayudarlos a aprender y desarrollarse a través de la competición”.



