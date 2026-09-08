Balón de Oro 2026: Dibu Martínez nominado al Lev Yashin y Lionel Scaloni ausente

Dibu Martínez sigue haciendo historia. Por cuarto año consecutivo, el arquero argentino fue nominado al premio Lev Yashin, galardón que es entregado al mejor del puesto a lo largo de la temporada, y que el marplatense ya ganó en dos oportunidades.

Debido a la temporada 2025/26 que tuvo tanto con Aston Villa, con quien ganó la UEFA Europa League, como también con la Selección Argentina, con la que llegó a la final del Mundial, el arquero nuevamente peleará por el trofeo que ya obtuvo en 2023 y 2024.

En esta oportunidad competirá con otros nueve colegas. Dentro de los nominados aparece David Raya, quien ganó el premio a mejor arquero del Mundial 2026, en el que solamente recibió un gol en los ocho partidos que disputó.

Por otro lado, hay una sorpresa dentro de los 10 elegidos, ya que allí está Vozinha. El arquero de 40 años que la rompió en la Copa del Mundo con Cabo Verde y que se convirtió en refuerzo de Colo Colo es parte de la lista por primera vez en su carrera.

Los 10 nominados al Lev Yashin

Yassine Bounou (Marruecos/Al Hilal)

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

Joan García (España/Barcelona)

Gregor Kobel (Suiza/Borussia Dortmund)

Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa – Chelsea)

Édouard Mendy (Senegal/Al-Ahli)

David Raya (España/Arsenal)

Matvey Safonov (Rusia/PSG)

Unai Simón (España/Athletic Bilbao)

Vozinha (Cabo Verde/Chaves-Colo Colo)

Los 10 nominados al Lev Yashin.

Los 10 nominados al Lev Yashin.

Lionel Scaloni, ausente en los mejores entrenadores del mundo

Más allá de otra gran campaña con la Selección Argentina, en la que llegó a la final del Mundial 2026 y perdió en el tiempo suplementario ante España, Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, no forma parte de los cinco nominados para quedarse con el galardón.

En esta ocasión, los cinco que pelearán por este trofeo serán Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Selección de España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Múnich) y Luis Enrique (PSG).



Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

Esta edición de la entrega del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre. En esta oportunidad será en Londres, en homenaje a Sir Stanley Matthews, primer ganador del galardón.

Datos clave

Dibu Martínez fue nominado por cuarto año consecutivo al premio Lev Yashin.

10 arqueros compiten por el trofeo, incluyendo a David Raya y la sorpresa Vozinha.

Lionel Scaloni quedó fuera de la lista de cinco nominados a mejor entrenador.