Mes de la Adopción: Benítez destacó la importancia de escuchar la voz de las infancias

El conversatorio “Adopción: entre los deseos adultos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes” se realizó este martes 22 de septiembre en el Centro Cultural La Hendija de Paraná, organizado por La Hendija Ediciones y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER). Durante el encuentro, el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, remarcó: “Sigue habiendo una visión adultocéntrica. Por eso con estas actividades en el Mes de la Adopción buscamos que se pueda escuchar la voz del niño y no únicamente la voz de los adultos”.



“La adopción es un instrumento por el cual podemos darle una familia a los niños que lo requieren. Cuando comenzamos con el Registro de Adoptantes en Entre Ríos, nunca pensé que iba a tener el éxito que ha tenido: el resultado superó largamente lo que uno esperaba, con cerca de 800 niños en adopción”, reflexionó Benítez. Y agregó que esto se debe, fundamentalmente, al trabajo de profesionales comprometidos con su tarea.



Por otro lado, mencionó que a través de los años “ha sido una constante que el deseo de las personas que quieren adoptar va a contramano de las características de los chicos en declaración de adoptabilidad”, en referencia a que la disponibilidad es para adoptar niños y niñas en edad de la primera infancia y sin problemáticas de salud, mientras que la mayoría de quienes esperan una familia tienen más de 6 años y muchos presentan alguna discapacidad o necesitan tratamientos de salud, o bien integran un grupo de hermanos.



En otro orden, destacó los cambios legislativos y la jurisprudencia que posibilitaron dejar de lado el sistema de las entregas directas que regía anteriormente y su reemplazo por los Registros de Adoptantes, que garantizan un tratamiento igualitario de las personas interesadas en adoptar. De todos modos, advirtió que existen proyectos de ley que proponen un retroceso.



Además de Benítez, participaron María Spais, secretaria del Registro de Adoptantes; Natividad Martínez Laca, hija adoptiva, y Laura Martincich, directora de La Hendija Ediciones y mamá por adopción.



La actividad se enmarcó en el Mes de la Adopción en Entre Ríos, declarado por la Ley 11.005, la cual establece que durante septiembre se debe difundir y sensibilizar sobre la realidad de este instituto y, fundamentalmente, promover el derecho de las infancias y adolescencias a vivir en familia.



El conversatorio fue abierto a la comunidad y también se pudo participar de modo virtual.