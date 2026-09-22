Cómo sigue la agenda del plantel de River y la decisión de Ponzio luego de la derrota con Huracán

El River de Leonardo Ponzio sufrió su primer cachetazo en un momento en el que el equipo parecía estar en levantada, pero nuevamente se vieron los errores individuales que culminaron en un tropiezo frente a Huracán el sábado pasado. Se trata de una derrota que no estaba en los planes pensando en las aspiraciones que hay en el segundo semestre, por lo que volvió a quedar lejos de las peleas que quedan por delante. Luego del partido, el director técnico le envió una notificación al plantel.

Lo que más se lamenta, más allá del resultado en sí, fue perder tres puntos de oro que hubiesen dejado al Millonario momentáneamente en clasificación de cara a la próxima Copa Libertadores 2027 por la tabla anual, pero se quedó con 42 puntos y los de arriba ganaron, por lo que ahora es mucho más complicado. Por otra parte, en la Zona B del Torneo Clausura mantienen las 13 unidades y están afuera de los Playoffs a falta de seis fechas que serán una final cada una. Ahora, habrá un parate importante.

Si bien el encuentro no fue una dominación total del Globo, y estuvo muy lejos de serlo, hubo desconcentraciones en la defensa y el mediocampo que recordaron al CARP reciente en el que las equivocaciones eran una constante. Primero, una mala lectura de Santiago Beltrán en el primer tanto de la visita y el segundo el rival prácticamente se acercó al área sin una marca para poder rematar desde lejos con libertad. Muchos ajustes que se deberán analizar en las prácticas.

La decisión de Ponzio con el plantel de River

Después de haber perdido el partido del sábado con Huracán, el cuerpo técnico con Ponzio a la cabeza tomó la decisión de brindarles tres días de descanso a todos los jugadores, por lo que ya tuvieron el domingo, tendrán este lunes y mañana martes completamente libres. Sin embargo, ya está establecida la agenda de cómo continuará la semana: el plantel volverá a las prácticas normales en el Camp de Ezeiza el miércoles a las 10:00 horas de la mañana para empezar un largo período sin acción.



Pese a la derrota, los jugadores tendrán 3 días libres y volverán el miércoles. (Getty Images)

“Soy de los que piensa que hay que tener un poco de frescura, liberar un poco la cabeza. No me vuelvo loco con la idea de encerrar al equipo para trabajar lo físico, porque lo físico lo trabajan toda la semana, entrenan toda la semana. Siento que el ser humano, con tanta presión, a veces necesita liberarse y estar con los que quiere, con la familia“, había dicho el DT en Tucumán cuando le preguntaron sobre cómo iban a ser los pasos a seguir durante la fecha FIFA, con tres semanas sin jugar oficialmente.

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El fútbol argentino tendrá descanso por dos semanas y se reanudará el viernes 2 de octubre con el arranque de la fecha 11°, en la que River enfrentará a Sarmiento en Junín. El partido fue programado para el miércoles 7 aunque, a falta de confirmación oficial, tendría lugar una semana más tarde, es decir, el miércoles 14 de octubre. Por lo tanto, antes tendría el compromiso de la fecha 12° contra Estudiantes de Río Cuarto, que sería el fin de semana del 10 y 11 de octubre. Se aguarda el comunicado de AFA.