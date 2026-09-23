“La República de la Vereda”: la memoria del Carnaval de Paraná llega al Juan L. Ortiz

El nombre del libro sintetiza esa mirada. Está inspirado en una expresión del cantautor uruguayo Jaime Roos, asociada a la vida barrial y a la vereda como espacio de encuentro. Aracil retoma esa imagen para pensar el carnaval paranaense desde uno de sus territorios históricos. “El carnaval acontece en la vía pública”, señaló. Por eso, explicó, el libro lleva el nombre "La República de la Vereda".Para Aracil, preservar esa memoria no significa solamente volver sobre el pasado, sino mantener viva una historia que permita comprender el presente y pensar hacia adelante. “La pregunta es quiénes somos, qué somos, qué entendemos por carnaval y qué carnaval queremos para esta ciudad”, sostuvo. Esa perspectiva atraviesa una obra que busca poner en valor las voces y experiencias que forman parte de la identidad cultural de Paraná.El libro condensa más de 12 años de investigación desarrollada por Aracil junto a un equipo de la Escuela de Carnaval, a partir de entrevistas, documentos y testimonios. Durante ese proceso fueron entrevistadas más de 100 personas, entre dirigentes, directores de comparsas, murguistas, artistas y protagonistas de distintas generaciones. Ese recorrido se plasmó primero en documentales y entrevistas, luego dio lugar al Museo del Carnaval y ahora encuentra otra expresión en esta publicación.La edición fue posible a partir de un premio del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (FEICAC), que permitió concretar el diseño y la impresión del libro.En coincidencia con el Día del Comparsero, la presentación contará con la participación de integrantes de la Red de Artistas del Carnaval Paranaense y del Museo del Carnaval de Paraná. La actividad será en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, Bv. Racedo 250, con entrad