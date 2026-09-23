“La República de la Vereda”: la memoria del Carnaval de Paraná llega al Juan L. Ortiz

La Universidad Austral impulsa una red internacional de diseño con la firma de la Carta de Buenos Aires
UACuriosidades23/09/2026
Buenos Aires, septiembre de 2026 - La Facultad de Comunicación de la Universidad Austral fue sede de la primera edición de IDX – International Design Experience Conference, un encuentro internacional que culminó con la firma de la Carta de Buenos Aires, un acuerdo que busca consolidar una red internacional de experiencias de diseño y promover un espacio permanente de intercambio, investigación y colaboración entre instituciones, profesionales, comunidades y territorios de Argentina, Italia y Brasil.