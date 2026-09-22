Caso Andis: la Justicia ratificó el procesamiento de Spagnuolo por corrupción

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones resolvió este martes mantener el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta y por recibir coimas. El exfuncionario de Javier Milei, que también es acusado por ser jefe de un asoacición ilícita, quedó cerca de ser enviado a juicio oral.

También fueron procesadas otras 18 personas vinculadas al caso, como el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete -padre de la exfuncionaria de Economía Ornella Calvete- y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian. Para el fiscal federal Franco Picardi desde diciembre de 2023 a octubre de 2025, durante el gobierno de Milei, el organismo que dependía de Spagnuolo "fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios".

En concreto, la investigación apunta al Programa Federal Incluir Salud, que financiaba las llamadas prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), medicamentos e insumos de alto costo para pacientes con pensiones no contributivas sin cobertura médica.

¿Por qué fue procesado?

"El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello", se indicó en el procesamiento que confirmó anteriormente el juez Sebastián Casanello.

Fueron los camaristas Carlos Farah y Roberto Boico los que compartieron el criterio del fiscal federal Franco Picardi y avalaron el procesamiento, como paso previo a un juicio oral.

En el texto, los jueces también rechazaron los planteos de las defensas de los acusados, al señalar que "no han logrado argumentar el punto de manera independiente, pues sus objeciones aparecen relacionadas de manera directa con la forma en que fueron definidas las situaciones procesales".

¿Quiénes son todos los procesados?

Ornella Calvete, integrante del Ministerio de Economía y vinculada a la inserción de Profarma en nuevos mercados; Guadalupe Muñoz, encargada de los movimientos de dinero y de centralizar la información sobre cotizaciones de empresas; Julio César Viera, encargado del pago de sobornos y de los movimientos de dinero de Profarma y otras empresas; Patricia Liliana Canavesio, encargada de tareas contables e impositivas y de la tesorería de las empresas de Calvete; Diego D’Giano, director de Prestaciones Médicas de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de Incluir Salud; Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Eduardo González, responsable de la coordinación de compras de medicamentos e insumos médicos de la ANDIS y luego director Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas; Lorena Di Giorno, funcionaria de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y de la Coordinación de Gestión de Urgencias; Luciana Ferrari, empleada de Roche y colaboradora externa del grupo; Andrés Arnaudo, presidente de Droguería Genesis S.A.; Silvana Escudero, presidenta de New Farma S.A. y ex presidenta de Droguería Floresta S.A.; Alejandro Fuentes Acosta, presidente de Droguería Floresta S.A. , responsable de la coordinación de compras de medicamentos e insumos médicos de la ANDIS y luego director Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas;, funcionaria de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y de la Coordinación de Gestión de Urgencias;, empleada de Roche y colaboradora externa del grupo;, presidente de Droguería Genesis S.A.;, presidenta de New Farma S.A. y ex presidenta de Droguería Floresta S.A.;, presidente de Droguería Floresta S.A.

Patricio Rama, encargado de gestionar las cotizaciones en las que participaba New Farma; Federico Santich, encargado de la articulación de procedimientos junto a Calvete y Di Giorno y administrador de Profarma y otras firmas; Ruth Lozano, encargada de prestar su nombre para la constitución de sociedades y de tareas operativas como movilizar dinero.