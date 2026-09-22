El Club Profesionales Universitarios fortalece la competencia y suma mejoras en su predio

El Club Profesionales Universitarios Concordia viene desarrollando un conjunto de acciones que combina la renovación de su infraestructura con cambios en la organización deportiva. Los nuevos esquemas de torneos, las mejoras en las canchas y la incorporación de herramientas para acompañar los partidos forman parte del trabajo de la actual Comisión Directiva para fortalecer una de las principales actividades de la institución.



Las intervenciones también alcanzan a vestuarios, espacios familiares, servicios y mantenimiento. En ese marco, la mejora más reciente fue la finalización de un sistema de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del predio, destinado a reforzar el cuidado de las instalaciones y de quienes concurren al club.



Torneos con más oportunidades para competir



Uno de los ejes de la gestión fue la implementación de nuevos esquemas de torneos para revitalizar la competencia y ampliar las posibilidades de que todos los equipos puedan pelear por un trofeo.



La propuesta busca sostener el interés deportivo durante el desarrollo de los campeonatos, con objetivos que motiven a los equipos y les permitan encontrar nuevas oportunidades de protagonismo. La organización de la competencia ocupa así un lugar central dentro de las mejoras impulsadas por la Comisión, junto con las condiciones de las canchas y los servicios que acompañan cada fecha.



También se incorporaron cámaras portadas por los árbitros para registrar los encuentros. Como próximo paso, está prevista la incorporación de cámaras en los puestos de los planilleros, ampliando las herramientas de registro de la actividad deportiva.



Estas acciones se complementan con la provisión de elementos de entrenamiento para los socios y pelotas destinadas a los partidos de los campeonatos.



Inversiones dentro y fuera de la cancha



En infraestructura deportiva, una de las principales obras fue la iluminación completamente LED de las canchas 2 y 3, que incluyó la instalación de torres, tendido eléctrico, cajas de comando y artefactos.



Además, se incorporó riego automático en las canchas 1, 3 , 4 y 5 . En esta última se realizaron trabajos de plantación de césped, demarcación y colocación de arcos fijos. Se construyeron, a su vez, cuatro tribunas móviles con capacidad para veinte personas cada una.



Las mejoras comprendieron el reemplazo de los postes de madera de las estructuras parapelotas por caños de hierro y la renovación de las cubiertas de los bancos de suplentes.



En ambos vestuarios se intervino en duchas, grifería, espejos, separadores de cambiadores, cielorrasos, pisos y sanitarios. También se amplió la galería techada de acceso y se reorganizaron los espacios destinados a los árbitros, con sectores diferenciados y casilleros.



El trabajo de la actual Comisión Directiva



La labor de la actual Comisión Directiva abarca tanto la organización de los torneos como la ejecución de obras y la incorporación de recursos para sostener el funcionamiento del club. En ese proceso, el mantenimiento del predio constituye una tarea permanente, necesaria para acompañar la intensidad de la actividad deportiva.



Se adquirieron una máquina aireadora, un tractor cortacésped, un rolo compactador, una desmalezadora y un tractor para las tareas de mantenimiento. Este equipamiento permite trabajar sobre el corte, la aireación, el drenaje y la nivelación de las superficies de juego.



“Hay obras que se ven enseguida y otras inversiones que están detrás de cada jornada. Las máquinas, el mantenimiento y la organización diaria son fundamentales para cuidar lo que tenemos. El desafío es que cada mejora pueda sostenerse en el tiempo”, señaló Cristian García.



En el plano administrativo, se ampliaron los medios de pago, se incorporó personal y se adquirieron dos computadoras y una impresora láser. La Comisión también informó la implementación de llamados a licitación para contratar servicios como cantina, entrenamiento, guardavidas, ambulancia y atención médica.



A estas medidas se sumaron el carnet digital para validar la presencia en los partidos y el ingreso al predio, y el desarrollo de canales institucionales para mantener informados a los asociados.



El equipo de trabajo propone dar continuidad a la gestión



De cara a las próximas elecciones, el equipo que integra la actual gestión anunció que se postulará para un nuevo período al frente del club, con Roberto Sotelo como candidato a presidente y Daniel Kolln como candidato a vicepresidente.



La propuesta busca dar continuidad al trabajo realizado, sostener las mejoras en infraestructura y servicios y profundizar el desarrollo deportivo de la institución, con especial atención a la organización de los torneos y las necesidades de los socios.





Un nuevo sistema de seguridad ya instalado



La incorporación más reciente es la finalización de la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del club. El sistema refuerza las herramientas de vigilancia y cuidado de los espacios donde se desarrollan entrenamientos, partidos y actividades sociales.



Esta mejora se suma al servicio de control de acceso y seguridad del predio. Su instalación forma parte de las acciones orientadas a brindar un entorno más cuidado para los socios, sus familias y las personas que trabajan en la institución.



En materia de atención, el club cuenta con una sala de primeros auxilios equipada con camilla y un desfibrilador externo automático —DEA—, junto con un médico presencial durante las actividades deportivas. También se incorporaron conexión a internet por fibra óptica y wifi.



Espacios para disfrutar en familia



Las obras alcanzaron a los sectores sociales y recreativos, con nuevos juegos infantiles, doce parrillas, un fogonero y una pileta de lavado. Además, se instalaron dos arcos de fútbol en la cancha recreativa ubicada frente a la cantina.



El quincho recibió trabajos de pintura interior y exterior, nuevas parrillas y lonas de cerramiento. En el salón se reemplazaron las aberturas por otras de aluminio, se reparó integralmente el techo —incluidos los sectores de cocina y baño— y se realizaron obras de desagüe y red de agua.



También se amplió la capacidad de los sanitarios y se renovó el sector de piletas con piso atérmico en todo su perímetro, iluminación interna y pintura.



“Queremos que el club forme parte de la vida de las familias. Que venir a jugar un partido sea también una oportunidad para encontrarse, que los chicos tengan sus espacios y que cada socio pueda disfrutar de las instalaciones más allá de la actividad deportiva”, expresó García.



Las intervenciones comprendieron, además, el arco de ingreso, el reacondicionamiento de la calle de acceso, la ampliación e iluminación del estacionamiento y la colocación de luminarias LED en sectores de esparcimiento. En paralelo, continúa la instalación del cerco perimetral lindante con el Parque Liquidámbar.



Participación y próxima etapa institucional



El sábado 3 de octubre, el Club Profesionales Universitarios Concordia realizará su Asamblea General Ordinaria y las Elecciones 2026 en el Salón del Club, ubicado en Av. Monseñor Rösch s/n.



Durante la jornada se elegirán las autoridades de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. El acto eleccionario se desarrollará de 14:00 a 19:00, mediante voto secreto de los socios habilitados conforme al Estatuto Social vigente. Las listas deberán presentarse con una anticipación mínima de diez días corridos respecto de la Asamblea.



“La participación de los socios es fundamental. Nos interesa que conozcan lo realizado, que acerquen sus inquietudes y que se involucren en las decisiones. El crecimiento del club necesita de ese compromiso compartido”, manifestó García.



Con nuevos formatos de competencia, inversiones en las instalaciones y servicios que acompañan cada jornada, la institución busca fortalecer la experiencia de sus asociados. La próxima etapa tendrá entre sus desafíos sostener las mejoras, escuchar las necesidades de los equipos y continuar desarrollando un espacio de deporte y encuentro para las familias.