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Liverpool venció al Atlético de Julián Álvarez y Cuti Romero con golazo de Alexis Mac Allister en Champions League

El miércoles de Champions League tuvo como plato fuerte la visita de Atlético de Madrid a Liverpool en Anfield. El Aleti de Diego Pablo Simeone tuvo a Julián Álvarez desde el arranque por primera vez en la temporada. Cuti Romero hizo su presentación como titular pero los Reds terminaron llevándose todo con golazo de Alexis Mac Allister.
deportes09/09/2026 442

UEFA repartirá una fortuna histórica a los clubes participantes de la Champions League: cuánto desembolsará el campeón

Asistencia de Julián Álvarez para la apertura de Atlético en Anfield
Julián Álvarez dibujó un gran pase filtrado para que el lateral Marcos Llorente pise el área de Liverpool y defina perfecto al 1-0. Primera asistencia y participación de la Araña en la temporada, debutando como titular en su tercera aparición del semstre.imagen

Liverpool recogió el guante y logró empatarlo antes del descanso. El uruguayo Ronald Araújo metió el tacazo para asistir al Dominik Szoboszlai, quien cruzó el remate al 1-1 parcial.


Liverpool dio vuelta la historia con golazo de Alexis
Alexis Mac Allister dio vuelta el partido a favor del Liverpol en cinco minutos de complemento. El mediocampista argentino encontró la pelota sobre el ingreso al área y sacó un tremendo zurdazo que sorprendió a Oblak. Primer tanto en la temporada para Maca.

Alexis Mac Allister le dio el triunfo al Liverpool luego de declarar publicamente que Liverpool no le ofreció la renovación de contrato. El 2-1 se mantuvo impoluto hasta el final.

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