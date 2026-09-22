LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, ADEMAS DE PARECER HONESTOS, DEBEN SERLO.

La denuncia presentada por la diputada Nacional Marcela Pagano -ampliada ésta semana- sobre cuestiones en la Quinta Presidencial de Olivos, referidas a: ‘supuestas irregularidades en contrataciones’, ‘manejo de proveedores’ y ‘desvío de fondos públicos mediante testaferros’, dejó expuesto al entorno presidencial y a la secretaría general de la presidencia; dado que la acusación más grave, refiere al uso de un jubilado en situación de vulnerabilidad social, ‘sin bienes ni patrimonio’, como presunto proveedor del Estado para facturar más de seiscientos millones de pesos a la presidencia.

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Ésta denuncia, que presentó la diputada nacional Marcela Pagano, agrega dudas sobre la transparencia -en la Gestión Milei-, y se suma a los casos de: “investigaciones patrimoniales a funcionarios” (Manuel Adorni, ex jefe de gabinete); “las contrataciones y compras de medicamentos con sobreprecios” (ANDIS); “la criptomoneda $Libra”; “los créditos en el Banco Nación” (entre los casos más notorios que arrojan un manto de dudas sobre la transparencia de la Gestión Libertaria).

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En ese orden de ideas, Poder Ciudadano señalaba en febrero de este año:

•​ “…Transparencia Internacional publicó (hoy, 10/02/2026) el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, y las noticias no son alentadoras para nuestro país ni para el mundo…”;

•​ “…en el ranking mundial nuestro país se ubica en el puesto 104, produciéndose un notorio retroceso de 5 puestos, desde el año anterior que estaba en el puesto 99…”;

•​ “…comparte puesto con Belice y Ucrania, y es superado por países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana…”.

En síntesis, según Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, “…las malas novedades para argentina, en este índice están relacionadas -seguramente- por la ausencia total de interés del gobierno en impulsar políticas anticorrupción. Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos $Libra y ANDIS, que además de la sospecha de casos de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del gobierno…”.

En conclusión, los hechos mencionados traen a la memoria una frase del político y orador de la República de Roma, Marco Tulio Cicerón (106 a.c.- 43 a.c.), quien enseñaba que: “servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.”.-

José Couceiro