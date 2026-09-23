CITACIÓN DEL CEMENTERIO NUEVO

En la madrugada de este martes 22 de septiembre, se vivió la gran noche final de la edición 2026 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia, como ya es una tradición desde hace más de 60 años, en las instalaciones del Club Ferrocarril, donde se conoció y se coronó a los nuevos Soberanos del Estudiantado de nuestra ciudad.