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CITACIÓN DEL CEMENTERIO NUEVO

La Coordinación General del Cementerio Nuevo de Concordia cita con carácter de urgencia a los familiares de los fallecidos
Concordia23/09/2026pregonandopregonando

que se encuentran en el sector de sepultura/tierra del Lote 3 - Hilera 19. Deberán presentarse en la oficina del Cementerio, calle Feliciano y Las Heras, de lunes a viernes de 07:00 a 12:30 horas.

 

cementerio nuevo concordia
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Citación a familiares responsables de: Estecher, Elsa Beatríz; Benítez, Marta Noemí; Ríos, José Luis; Márquez, Hilda Susana; Escobar, Verónica; Acevedo, Verónica; García, Sonia Irene; Cardozo, Jardim Cintia N.; Perillo, Santiago Nicolás; Ramírez, Elba Adelina; Villalba, Adrián Roque M.; Aguirre, Juana; Maciel, Raúl Ernesto; Cardozo, Luciano Eduardo.

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