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Antonio Laje contó al aire un terrible secreto sobre Adorni que es la preocupación MÁXIMA del Gobierno

El periodista Antonio Laje habló sobre la declaración de Manuel Adorni.
Argentina22/09/2026 ED

Antonio Laje se refirió en A24 a la situación judicial de Manuel Adorni, quien presentó ante la Justicia un escrito para justificar la evolución de su patrimonio en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El ex jefe de Gabinete y ex vocero de la Presidencia atribuyó parte de sus ahorros a operaciones con bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública.imagen

"Ayer presentó Adorni ante la Justicia su enriquecimiento", señaló Laje al comienzo de su análisis. El periodista recordó que el exfuncionario está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y aclaró que ahora resta conocer qué decisión tomará la Justicia sobre el expediente. "Recuerden que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Ahora hay que esperar para saber si la Justicia decide procesarlo", sostuvo.

La explicación de Adorni

Uno de los principales puntos de la presentación está relacionado con los ahorros en dólares. Sobre este punto, Laje planteó sus cuestionamientos: "Inexplicable cómo pasas de 200.000 a 600.000. Lo que en su escrito intenta explicar Adorni es que fue todo en negro".

El periodista también puso en duda la posibilidad de comprobar las operaciones mencionadas en el descargo. "Incomprobable además todas las maniobras o todas las operaciones que cuentan en esa nota", afirmó y sumó críticas al argumento del exfuncionario: "Que operó con Bitcoin, que muchas veces lo hizo también en efectivo y que estuvo durante muchos años con 600.000 dólares en su casa, hasta que fue funcionario y decidió invertir en inmuebles, que tampoco declaró".

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