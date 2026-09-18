ECU 2026: Los postulantes al cetro mayor de los Estudiantes de Concordia.

“Los reyes de las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad, desarrollaron distintas actividades en el proceso de preparación para llegar al 21 de septiembre, entre las que se destacaron convivencias, presentaciones en las Ferias Estudiantiles, visitas guiadas a distintos puntos turísticos de la ciudad y entrevistas con el jurado seleccionado para este año, así lo mencionó Iara Vega, presidente de la Sub-Comisión de Reinas y Reyes de ECU 2026

Para este año serán 29 parejas de postulantes, entre ellos reyes y reinas que pertenecen a distintas escuelas e institutos educativos de Concordia, quienes tras la evaluación del jurado serán designados y nombrados en los distintos puestos de Mises, Príncipes, Vises y Reyes.

Ellos son:

01 - Esc. VÉLEZ SARSFIELD: IARA PASTORINI y BENJAMIN BONFILIO

02 - Esc. GERARDO YOYA: BRISA MÉNDEZ y URIEL BURGHI

03 – Esc. JUSTA GAYOSO: TAMARA LAURENZO y LUCAS RODRIGUEZ

04 – Esc. COMERCIO 1: CATALINA MICUCCI y NAYIB IAN HEIS

05 – Esc. SAN MARTIN: MIA RUEDA y NICOLÁS KRENZ

06 – Esc. COMERCIO 2: MARTINA SILVA y ALEJO MIÑO

07 – Esc. NORMAL: ANNELISSE FERREYRA y SANTINO BENITEZ

08 – Esc. SAN ROQUE GONZALEZ: AYLIN TORALES y TOMAS DETONA

09 – Esc. ESTEBAN ZORRAQUIN: PRISCILA OSORIO y LUCIANO VEGA

10 – Esc. AUGUSTO NIEZ: VICTORIA INES GIRARD

11 – Inst. SAN JOSE: INES CAVALLO y BENICIO ORTEGA

12 – Esc. JESÚS NAZARENO: LUCIA PELLICHERO y LAUTARO VITTORI

13 – Esc. TECNICA 2: MAGALI PATTERSON y URIEL ENRIQUE

14 - BACHILLERATO HUMANISTA MODERNO: TATIANA ALBERRO y MARTIN SPINELLI

15 – Esc. ITATI: MIA INNCHAUSPE y ELIAS PEÑALOSA

16 – Esc. AGRO 24: MORENA PETELIN y FELIPE DIAZ

17 – NACIONAL: MARIA CELIA BOUDOT y TOBIAS CHERUZZO

18 – PRESOS – MITRE: PAULA DEL CASTILLO y FEDERICO CARDOZO

19 – Esc. JUANA AZURDUY: ADALUZ ZAMPEDRI y GERONIMO VALDEZ

20 – Esc. REPUBLICA ENTRE RIOS: MORENA GONZALEZ y ENZO FLEITAS

21 – Esc. CHE GUEVARA: MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ y TIZIANO CABRERA

22 – Esc. JORGE L. BORGES: GUADALUPE TECHERA y SANTIAGO EYMAN

23 – CAPUCHINOS: MARTINA YOYA y BAUTISTA ZAFLATE

24 – Esc. SAN FRANCISCO: ABRIL LEYES y NAHUEL CANDELA

25 – Esc. NEA SIGLO XXI: SERENA CEJAS y BAUTISTA MATHERON

26 – Esc. SANTOS LIOTTA: ABIGAIL OVELAR y MATEO DIRIE

27 – Esc. RENACER: GIANELLA SMITARELLO y LAZARO VELAZQUEZ

28 – Esc. DAMIAN P. GARAT: SERENA ZAPELLAZ y PIERRE DELALOYE

29 – Esc. BACHILLERATO ARTÍSTICO: LEILA REBOT y JEREMÍAS MIÑO