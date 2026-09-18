ECU 2026: Los postulantes al cetro mayor de los Estudiantes de Concordia.
“Los reyes de las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad, desarrollaron distintas actividades en el proceso de preparación para llegar al 21 de septiembre, entre las que se destacaron convivencias, presentaciones en las Ferias Estudiantiles, visitas guiadas a distintos puntos turísticos de la ciudad y entrevistas con el jurado seleccionado para este año, así lo mencionó Iara Vega, presidente de la Sub-Comisión de Reinas y Reyes de ECU 2026
Para este año serán 29 parejas de postulantes, entre ellos reyes y reinas que pertenecen a distintas escuelas e institutos educativos de Concordia, quienes tras la evaluación del jurado serán designados y nombrados en los distintos puestos de Mises, Príncipes, Vises y Reyes.
Ellos son:
01 - Esc. VÉLEZ SARSFIELD: IARA PASTORINI y BENJAMIN BONFILIO
02 - Esc. GERARDO YOYA: BRISA MÉNDEZ y URIEL BURGHI
03 – Esc. JUSTA GAYOSO: TAMARA LAURENZO y LUCAS RODRIGUEZ
04 – Esc. COMERCIO 1: CATALINA MICUCCI y NAYIB IAN HEIS
05 – Esc. SAN MARTIN: MIA RUEDA y NICOLÁS KRENZ
06 – Esc. COMERCIO 2: MARTINA SILVA y ALEJO MIÑO
07 – Esc. NORMAL: ANNELISSE FERREYRA y SANTINO BENITEZ
08 – Esc. SAN ROQUE GONZALEZ: AYLIN TORALES y TOMAS DETONA
09 – Esc. ESTEBAN ZORRAQUIN: PRISCILA OSORIO y LUCIANO VEGA
10 – Esc. AUGUSTO NIEZ: VICTORIA INES GIRARD
11 – Inst. SAN JOSE: INES CAVALLO y BENICIO ORTEGA
12 – Esc. JESÚS NAZARENO: LUCIA PELLICHERO y LAUTARO VITTORI
13 – Esc. TECNICA 2: MAGALI PATTERSON y URIEL ENRIQUE
14 - BACHILLERATO HUMANISTA MODERNO: TATIANA ALBERRO y MARTIN SPINELLI
15 – Esc. ITATI: MIA INNCHAUSPE y ELIAS PEÑALOSA
16 – Esc. AGRO 24: MORENA PETELIN y FELIPE DIAZ
17 – NACIONAL: MARIA CELIA BOUDOT y TOBIAS CHERUZZO
18 – PRESOS – MITRE: PAULA DEL CASTILLO y FEDERICO CARDOZO
19 – Esc. JUANA AZURDUY: ADALUZ ZAMPEDRI y GERONIMO VALDEZ
20 – Esc. REPUBLICA ENTRE RIOS: MORENA GONZALEZ y ENZO FLEITAS
21 – Esc. CHE GUEVARA: MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ y TIZIANO CABRERA
22 – Esc. JORGE L. BORGES: GUADALUPE TECHERA y SANTIAGO EYMAN
23 – CAPUCHINOS: MARTINA YOYA y BAUTISTA ZAFLATE
24 – Esc. SAN FRANCISCO: ABRIL LEYES y NAHUEL CANDELA
25 – Esc. NEA SIGLO XXI: SERENA CEJAS y BAUTISTA MATHERON
26 – Esc. SANTOS LIOTTA: ABIGAIL OVELAR y MATEO DIRIE
27 – Esc. RENACER: GIANELLA SMITARELLO y LAZARO VELAZQUEZ
28 – Esc. DAMIAN P. GARAT: SERENA ZAPELLAZ y PIERRE DELALOYE
29 – Esc. BACHILLERATO ARTÍSTICO: LEILA REBOT y JEREMÍAS MIÑO
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