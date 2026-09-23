“una obra maestra de la arquitectura sustentable”
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El proyecto es del estudio danés BIG, con sedes en Copenhague, Oslo, Nueva York, Los Ángeles, Shenzhen, Shanghái y Zúrich
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