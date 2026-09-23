El proyecto es del estudio danés BIG, con sedes en Copenhague, Oslo, Nueva York, Los Ángeles, Shenzhen, Shanghái y Zúrich

En Dinamarca, la nueva sede de la empresa Dymak se concibe como un volumen circular que envuelve un patio interior ajardinado. Diseñado por BIG - Bjarke Ingels Group, el edificio alcanzó las certificaciones DGNB Gold, Heart y Diamond, por lo que muchos lo consideran una “obra maestra de la arquitectura sustentable”.

DGNB (por sus siglas en alemán Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) es un estándar internacional de construcción sostenible. Evalúa los edificios de manera holística en tres pilares principales: medio ambiente, economía y calidad sociocultural.

Dentro de su sistema, Gold (Oro) es el nivel de sostenibilidad, mientras que Diamond y Heart son reconocimientos adicionales a la excelencia arquitectónica y el bienestar.

Vista cenital de las oficinas Dymak. Foto: Rasmus Hjortshøj

Situada en la ciudad de Odense, la tercera más grande del país nórdico, Dymak está ubicada entre una zona industrial y el paisaje natural que rodea el lago Glisholm. Combina oficinas, salas de exposición e instalaciones compartidas en un edificio de 2800 m2 que integra la luz natural, el paisaje y la interacción social en el centro de la vida diaria de la empresa.

Caracterizado por una cubierta ondulada y una fachada reticular de madera y vidrio, Dymak funciona como un catálogo vivo del portafolio de materiales naturales y texturados, a la vez que fomenta un uso cotidiano más social y flexible gracias a sus espacios compartidos, un patio interior con plantas y un gimnasio.

Cómo es la sede de Dymak en Dinamarca

El techo se eleva hacia el norte para obtener vistas panorámicas Foto: Rasmus Hjortshøj

La sede de Dymak se concibe como una obra maestra de la materialidad sostenible: utiliza en la construcción madera maciza, tejas de arcilla y zostera marina (una planta acuática que genera oxígeno) en los techos, reduciendo su huella de carbono a la vez que crean un ambiente cálido y orgánico.

El techo se eleva hacia el norte, ofreciendo vistas panorámicas del bosque cercano, y desciende en cascada hacia el sur para proporcionar sombra, optimizar el clima interior y reducir la contaminación acústica.

Esta forma ondulada también proporciona una superficie óptima para los aproximadamente 880 paneles fotovoltaicos de diseño personalizado instalados en el techo, contribuyendo así a la producción de energía in situ del edificio.

El hall central de Dymak. Foto: Rasmus Hjortshøj

“La forma circular del edificio ofrece un entorno de trabajo bien iluminado, organizado alrededor de un patio central, aislado y protegido del ruido de la autopista cercana. El techo está inclinado para optimizar la producción de energía, minimizar la ganancia de calor solar y maximizar las vistas de los humedales colindantes.

La forma escultórica resultante recuerda a una cinta de Moebius, que no solo tiene un aspecto único, sino que también ofrece un rendimiento excepcional”, explica Bjarke Ingels, fundador y director creativo de BIG, uno de los estudios de arquitectura más innovadores del mundo, con sedes en Copenhague, Oslo, Nueva York, Los Ángeles, Shenzhen, Shanghái y Zúrich.

El patio interior es el corazón del proyecto. Foto: Rasmus Hjortshøj

Al acercarse a la sede a través del paisaje circundante, los visitantes acceden a un terreno vegetalizado que integra senderos, estacionamientos y plantas autóctonas. Diseñado para crear refugio y formar una barrera verde frente a la infraestructura cercana, el edificio se abre hacia el lago.

El agua de lluvia se gestiona mediante canales abiertos y estanques con plantas, donde el líquido se ralentiza y retiene, integrándose de forma visible en el paisaje.

El hall es un espacio de doble altura que articula los locales de la planta baja: sala de exposiciones, estudio fotográfico y gimnasio. En las plantas superiores se ubican espacios de trabajo luminosos, salas de reuniones y zonas de descanso.

Los jardines se continúan en el interior del edificio. Foto: Rasmus Hjortshøj

Inspirado en la gama de productos de Dymak, el edificio está revestido con una paleta de materiales naturales y táctiles, como madera, arcilla, corcho y zostera marina, mientras que los techos de fibras de papel reciclado aportan una capa más suave.

La fachada reticular crea un juego de madera y vidrio que permite la entrada de luz natural, mientras que un sistema rítmico de lamas verticales y elementos de sombreado se vuelve más denso hacia el sur y más abierto hacia el norte, regulando la luz y la temperatura a lo largo del día para garantizar un entorno de trabajo confortable.

Por qué Dymak es una obra maestra en sustentabilidad

Los materiales sustentables están presentes hasta en los pisos: solados de ladrillo se extienden desde el interior hasta el patio central, concebido como un anfiteatro verde con especies autóctonas para reuniones informales y la vida social cotidiana de los empleados.

Espacios comunes de calidad en Dymak. Foto: Rasmus Hjortshøj

Desde la entrada principal, el edificio se abre al patio circular, su corazón verde, visible desde todo el edificio y pensado como un espacio de encuentro para usuarios y clientes. Los diferentes niveles están conectados por amplias zonas de descanso, formando un atrio con carácter de anfiteatro.

“Árboles, plantas perennes de flores blancas, gramíneas y hierbas aromáticas crean un entorno verde y sensorial que cambia con las estaciones.

Corte

La conexión entre el interior y el exterior se enfatiza mediante azulejos de cerámica cocida en tonos cálidos y terrosos, dispuestos en patrones circulares que trasladan la geometría del paisaje al interior del edificio”, detalla Ulla Hornsyld, arquitecta paisajista de BIG.

La distinción DGNB Gold (Oro) corresponde al nivel de sostenibilidad y se otorga a proyectos con un índice de rendimiento total de al menos el 65% o superior. Evalúa la calidad ecológica, económica, técnica, de procesos y ubicación del edificio. A la vez, exige un mínimo de cumplimiento del 50% en cada una de las áreas temáticas evaluadas.

Planta baja

DGNB Diamond (Diamante) se refiere a la excelencia en diseño y arquitectura. Es un premio especial y complementario, no un nivel de certificación independiente y pueden alcanzarlo edificios que hayan obtenido previamente una certificación DGNB Gold o Platinum. Evalúa la construcción, estética y calidad arquitectónica mediante una comisión independiente que realiza inspecciones in situ.

Por último, DGNB Heart (Corazón) se enfoca en el bienestar y el clima Interior. Al igual que el Diamond, es un galardón especial que destaca aquellos edificios que sobresalen excepcionalmente por promover la salud, la comodidad y el bienestar de los usuarios. Se centra fuertemente en el confort térmico, la acústica, la calidad del aire interior y el diseño orientado a las personas

Primer piso

Ficha técnica

Superficie. 2800 m2 Ubicación. Odense, Dinamarca Comitente. Dymak Estudio de arquitectura. BIG - Bjarke Ingels Group Socios a cargo. Bjarke Ingels, Ole Elkjær-Larsen