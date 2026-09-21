Nuevo estudio descubre que los niños de preescolar aprenden más ciencia cuando usan frutas, verduras y huertos en clase

Huertos escolares convertidos en laboratorios vivos .

. 🌱 Niños pequeños aprendiendo ciencia con verduras y semillas .

. 🧠 Más vocabulario, más curiosidad, más pensamiento crítico .

. 🥦 Brócoli, espinacas y tomates como herramientas educativas .

. 🏫 Escuelas infantiles transformando patios en espacios de aprendizaje .

. 🌍 Conexión temprana entre alimentación, naturaleza y sostenibilidad .

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Cuando una lechuga enseña más que un libro

En muchas aulas infantiles, la ciencia todavía aparece como algo abstracto, lejano, casi reservado para cursos superiores. Dibujos de planetas, fichas de animales y poco más. Pero un estudio desarrollado en centros preescolares de Carolina del Norte plantea otra forma de enseñar: convertir los alimentos y los huertos en herramientas reales para despertar la curiosidad científica desde edades muy tempranas.

La iniciativa, llamada More PEAS Please!, utiliza frutas, verduras, jardines y actividades sensoriales para introducir conceptos de biología, observación, lenguaje y pensamiento lógico en niños de educación infantil. Nada de memorizar definiciones. Aquí se toca, se riega, se huele, se compara. Y eso cambia bastante las cosas.

El programa fue diseñado por investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad de Carolina del Este. Su objetivo no era únicamente mejorar conocimientos científicos, también acercar a los menores a una relación más natural con los alimentos frescos, especialmente en comunidades donde el acceso a frutas y verduras suele ser más limitado.

Aprender ciencia con las manos manchadas de tierra

La idea parece sencilla, aunque tiene bastante más profundidad de la que aparenta. Los niños cultivan semillas, observan cómo cambian las plantas, experimentan con luz, agua y temperatura, y hacen preguntas constantemente. Algunas muy básicas. Otras sorprendentes.

En una de las experiencias recogidas por los investigadores, varios alumnos detectaron que una planta crecía peor que otra. En lugar de limitarse a observarlo, propusieron moverla para comprobar si el problema era la falta de luz solar. Después vieron cómo mejoraba. Ahí aparece algo importante: el pensamiento científico real. Hipótesis, prueba, observación y conclusión. Con cuatro años.

Este enfoque práctico conecta con una tendencia educativa cada vez más extendida en distintos países: el aprendizaje basado en experiencias. Finlandia, Dinamarca o algunas regiones de Canadá llevan años incorporando huertos escolares como parte de la educación ambiental y alimentaria. No como actividad decorativa de primavera. Como herramienta pedagógica transversal.

Porque una planta puede servir para hablar de fotosíntesis, pero también de agua, clima, biodiversidad, alimentación saludable o incluso desperdicio alimentario. Todo acaba conectado.

El papel de la alimentación en el desarrollo infantil

Los investigadores observaron que los niños participantes mejoraron tanto en vocabulario como en conocimientos científicos respecto a otros grupos que siguieron programas tradicionales.

Esto resulta especialmente relevante en centros Head Start, orientados a familias con menos recursos económicos. En muchos casos, los menores llegan al sistema educativo con más dificultades de aprendizaje y menor exposición a alimentos frescos.

Aquí aparece un punto interesante. El programa evita forzar a los niños a comer verduras. En vez de eso, busca generar familiaridad y confianza. Primero se exploran las espinacas como si fueran un objeto científico. Se tocan, se rompen, se comparan, se observan sus colores y texturas. Luego, poco a poco, desaparece parte del rechazo inicial.

Y sí, funciona mejor de lo que parece.

La psicología infantil lleva años señalando que la exposición repetida y positiva a ciertos alimentos puede reducir la llamada neofobia alimentaria, ese rechazo natural que muchos niños sienten hacia sabores o texturas nuevas. Cuando el alimento deja de verse como “algo obligatorio” y pasa a ser una experiencia de descubrimiento, la respuesta cambia.

Los huertos escolares vuelven con fuerza

Durante décadas, los huertos escolares quedaron relegados a iniciativas aisladas. Ahora están regresando con otro enfoque, mucho más ligado a la sostenibilidad urbana y la educación climática.

En ciudades europeas como París, Barcelona o Ámsterdam ya existen programas municipales que impulsan jardines educativos en colegios públicos. Algunos incorporan sistemas de compostaje, recogida de agua de lluvia y agricultura regenerativa a pequeña escala.

En España también crece el interés. Cada vez más centros educativos trabajan con proyectos de ecoescuelas, patios naturalizados y agricultura ecológica adaptada al entorno escolar. La nueva legislación educativa, además, incorpora competencias relacionadas con sostenibilidad, consumo responsable y emergencia climática.

Y eso abre oportunidades enormes.

Un niño que entiende cómo crece un tomate probablemente comprenderá mejor el valor del agua, la importancia del suelo fértil o el problema de los pesticidas. No hace falta explicar conceptos complejos sobre emisiones o degradación ambiental. La conexión aparece sola.

Qué impacto puede tener en el medio ambiente

Aunque pueda parecer una iniciativa pequeña, este tipo de educación tiene implicaciones ambientales bastante profundas a largo plazo.

La primera es evidente: mejorar la relación de las nuevas generaciones con los alimentos frescos y de origen vegetal. Diversos estudios relacionan dietas más vegetales con menores emisiones de gases de efecto invernadero y menor presión sobre recursos naturales.

También ayuda a combatir la desconexión creciente entre las personas y los sistemas alimentarios. Muchísimos niños urbanos no saben cómo crecen las verduras o de dónde proceden realmente algunos alimentos básicos. Recuperar esa conexión cambia hábitos futuros.

Además, los huertos escolares suelen introducir conceptos ligados a:

Compostaje doméstico .

. Reducción del desperdicio alimentario .

. Polinizadores y biodiversidad .

. Uso eficiente del agua .

. Agricultura sin químicos agresivos .

. Recuperación de espacios verdes urbanos.

Pequeñas acciones, sí. Pero multiplicadas por miles de escuelas, el efecto cultural puede ser enorme.

Hay otro detalle interesante. Los patios verdes y naturalizados también ayudan a reducir temperaturas urbanas, mejorar la calidad del aire y aumentar la biodiversidad en entornos escolares. Algunas ciudades europeas ya utilizan esta estrategia como adaptación frente a las olas de calor.

Más allá de la nutrición: enseñar curiosidad

Quizá lo más valioso del estudio no sea que los niños aprendan más palabras o reconozcan mejor una planta. Lo realmente potente es otra cosa: aprender a mirar el mundo con curiosidad.

Ese cambio es difícil de medir con números.

Cuando un niño entiende que una semilla necesita luz, agua y tiempo para crecer, empieza a percibir relaciones invisibles. Comprende que la naturaleza no funciona de manera inmediata. Que los procesos importan. Que cuidar algo tiene consecuencias.

En plena era de pantallas, algoritmos y estímulos instantáneos, detenerse a observar cómo germina una planta tiene casi algo revolucionario.

Un poco raro decirlo así. Pero es verdad.

Más información: More PEAS Please! Improves Preschool Children’s Science Knowledge and Language Development Through Food-Based Learning