¡Cuernos y traición! Revelaron por qué Nico Vázquez se habría peleado con Andrés Gil tras su vínculo con Gime Accardi
Según revelaron en el programa, la situación habría provocado además un fuerte quiebre entre Nico Vázquez y Gil, quienes mantenían una estrecha amistad y habían trabajado juntos. “Especulaciones no. El vínculo existió entre ellos dos, entre Gil y Gimena Accardi.
Y si no, ¿por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente”, lanzó De Brito. Pepe Ochoa aportó más detalles y aseguró que la situación se habría producido en un momento particularmente delicado para Cande Vetrano, quien acababa de convertirse en mamá.
“Fue un vínculo que duró un tiempo prudencial y ahí fue el quiebre del vínculo entre ellos dos. Andrés era muy amigo de Nicolás”, explicó el panelista.
La fuerte versión sobre Andrés Gil y Gimena Accardi Ochoa también recordó que Nico Vázquez le había dado una importante oportunidad laboral a Gil al incorporarlo a una obra que dirigía.
“Estaban tratando de sacar la obra adelante y Gime y Andrés tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio y su hijo recién nacido”, afirmó. Siempre según la versión difundida en LAM, Cande Vetrano habría decidido continuar con su pareja pese a lo sucedido. “Cande elige perdonarlo, por eso siguen”, sostuvo Ochoa.
Finalmente, el panelista aseguró que Gil habría intentado mantener la situación bajo absoluta reserva: “Yo sé que Andrés hasta a los amigos del colegio les negaba todo esto porque no quería que se filtre nada”.
De esta manera, la versión sobre el supuesto vínculo entre Accardi y Gil vuelve a poner en el centro de la escena las rupturas y tensiones que se habrían generado dentro del círculo cercano de los actores. Accardi, Giles y Vetrano
La drástica decisión de Cande Vetrano al descubrir la infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi: "Ella eligió..."
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