Prevención del suicidio: la UCR Concordia promovió un espacio de escucha y acompañamiento

El encuentro puso el foco en la escucha, el acompañamiento, el fortalecimiento de los vínculos y el rol de las instituciones frente a una problemática que atraviesa a diferentes grupos de la sociedad.

La actividad se llevó adelante el viernes 4 de septiembre en el Comité Ciudad Concordia y reunió a militantes, vecinos y referentes de la comunidad, entre ellos el doctor Rotman.

a jornada se desarrolló, además, en un contexto provincial en el que la salud mental ocupa un lugar central en la agenda pública. El Gobierno de Entre Ríos declaró este año la Urgencia Sanitaria en Salud Mental por el plazo de un año, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público ante el incremento de la demanda de atención.

A fines de agosto, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, también se refirió públicamente a la situación y reconoció que los servicios presentan actualmente una capacidad saturada, al tiempo que destacó la necesidad de fortalecer la atención primaria y el trabajo en red.

Durante la charla realizada en Concordia, Barla abordó la prevención del suicidio desde una perspectiva integral y destacó especialmente la importancia de las redes de acompañamiento. Explicó que las familias y los amigos muchas veces intentan acompañar con las herramientas que tienen a su alcance y señaló que, en determinadas situaciones, la cercanía de un par o de un amigo puede ser especialmente significativa.

La profesional hizo especial referencia a la adolescencia, a la que caracterizó como una etapa históricamente atravesada por diferentes factores de vulnerabilidad. Remarcó que no se trata de una condición exclusiva de los adolescentes de hoy, aunque señaló que las nuevas generaciones transitan además las consecuencias que dejó la pandemia y nuevas formas de relacionarse atravesadas por las tecnologías y las redes sociales.

En ese sentido, uno de los ejes centrales de la exposición fue la importancia de la escuela. Barla destacó su lugar como una institución fundamental en la vida de niños y adolescentes, no solo por su función educativa, sino también porque constituye uno de los principales espacios donde se encuentran con sus pares, construyen vínculos y desarrollan un sentido de pertenencia.

Asimismo, planteó que la escuela puede fortalecer valores, promover actividades que favorezcan la participación y generar espacios de escucha, encuentro y acompañamiento, convirtiéndose en un actor relevante dentro de las redes de prevención.

Durante la exposición también se abordaron las conductas adictivas y el consumo problemático de alcohol. Barla señaló que, en algunos casos, estas situaciones pueden estar asociadas a cuadros depresivos u otras formas de sufrimiento emocional, por lo que resulta importante poder observarlas dentro de un contexto más amplio y no de manera aislada.

La especialista también hizo referencia a la incidencia del suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes, particularmente en personas de hasta 34 años, y remarcó que la problemática no se limita a las generaciones más jóvenes. Advirtió que las personas mayores y quienes atraviesan la tercera edad también constituyen una población que requiere especial atención.

Por otra parte, Barla señaló el impacto que tienen las situaciones de crisis sobre la salud mental y mencionó que pueden generar incrementos de hasta un 40 % en las demandas de atención hospitalaria.

La presidenta del Comité Ciudad Concordia, Mónica Verliac, destacó la importancia de impulsar este tipo de encuentros abiertos, que permitan abordar problemáticas que atraviesan a toda la sociedad y generar espacios donde la comunidad pueda informarse, conversar y acceder a herramientas de prevención y acompañamiento.

Desde la UCR Concordia remarcaron la necesidad de continuar promoviendo instancias de reflexión y participación comunitaria, entendiendo que la prevención también requiere fortalecer los vínculos, construir redes y generar espacios en los que sea posible hablar y pedir ayuda.





