Alaminos, abogada de incapacidad: “Si estás de baja y recibes un SMS de la Seguridad Social para una inspección, llevar tu documentación médica”

Un SMS del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede cambiar por completo la tranquilidad de una persona que está de baja médica. No siempre significan lo mismo y, en función de lo que comunique el organismo, el trabajador puede tener que acudir a una revisión, esperar una resolución o aportar nueva documentación. Marina Alaminos, abogada especialista en incapacidades, ha repasado cuáles son los avisos más habituales y cómo conviene actuar en cada caso.

La revisión puede llegar durante la baja

Uno de los mensajes que puede recibir una persona durante su incapacidad temporal es el que anuncia una cita con la inspección médica. Según explica Alaminos, esta revisión puede producirse en distintos momentos de la baja, no únicamente cuando se acerca el final del periodo. El objetivo es valorar si la situación médica justifica que continúe la incapacidad temporal o si es necesario tomar otra decisión.

Acudir a la cita es importante, pero también lo es hacerlo con informes médicos recientes que permitan conocer la situación. La especialista recomienda llevar toda la documentación clínica relevante, tanto de la sanidad pública como de la privada, especialmente aquella que detalle las limitaciones que afectan a la capacidad para trabajar. No se trata solo de acreditar un diagnóstico, sino de explicar cómo afecta ese problema de salud al desempeño de la actividad laboral habitual.

Qué significa el mensaje sobre la prórroga

Otro de los SMS que pueden aparecer tras cumplir un año de baja comunica que el INSS ha concedido una prórroga de la incapacidad temporal. En ese caso, el trabajador continúa de baja mientras recibe la resolución correspondiente. Alaminos recuerda que este aviso tiene carácter informativo y que conviene revisar después la resolución, ya que en ella pueden aparecer nuevas fechas de revisión o indicaciones relacionadas con el cobro de la prestación.

El tercer supuesto es uno de los que más dudas suele generar. Se trata del mensaje en el que se informa de que se ha iniciado un expediente de incapacidad permanente y se solicita aportar documentación. Alaminos insiste en que recibir ese SMS no significa que la incapacidad permanente ya haya sido reconocida. El organismo inicia el procedimiento para estudiar la situación y tomar una decisión después de analizar la documentación y las circunstancias del trabajador. “Esto no quiere decir que automáticamente te concedan una incapacidad permanente”, advierte.