Polémica opinión de Jorge Rial sobre la muerte de Chiche Gelblung: "No romanticemos"

Todos se unieron para destacar su pasión por la profesión y su búsqueda constante de la información. Sin embargo, Jorge Rial sintió que había una verdad que nadie contaba y merecía ser dicha.

"Reivindico a Chiche con todo: lo bueno y lo malo pero no romanticemos. Acá todos dicen 'se murió laburando'. Esa no es una buena muerte", sentenció.

Acto seguido, sumó una información que hasta el momento nadie había contado abiertamente: "¿Saben por qué se murió trabajando? Porque necesitaba la guita. Tenía que salir de la clínica e ir corriendo al estudio porque vivía al día".

Visiblemente enojado, remarcó: "A los 80 años, él tendría que estar en su casa disfrutando de sus nietos. A veces escucho a colegas decir: 'Tenés 3 laburos, hay que pelarse, no te quejés'. No muchachos, a cierta edad, tenés todo el derecho del mundo a descansar, a estar con tu familia, a recoger los frutos de lo que trabajaste".

Y cerró: "Lo he visto entrar en silla de ruedas, contando que tal vez tenían que cortarle las piernas. ¿Les parece? Se romantiza que él estaba hecho y lo hacía por una necesidad interna pero no".

¿De qué murió el periodista Chiche Gelblung?

El reconocido periodista y conductor Chiche Gelblung falleció el 9 de septiembre de 2026 a los 82 años, tras sufrir una complicación en su estado general de salud debido a un cuadro respiratorio grave. Gelblung se encontraba internado en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos luego de haber ingresado con severas dificultades para respirar, una situación que terminó por agravar los diferentes problemas de base que el conductor arrastraba en el último tiempo.