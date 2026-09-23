El pesimismo industrial,: empresarios se profundiza, proyectan menos producción y menos empleo en los próximos meses

En un contexto de caída de la actividad, los empresarios industriales proyectan un trimestre con señales de cautela: para el período comprendido entre septiembre y noviembre, las respuestas relevadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anticipan expectativas desfavorables para la producción, la demanda interna y el empleo.

El Indicador de confianza empresarial se ubicó en -20,2% en agosto, el menor nivel desde diciembre de 2025. Para septiembre-noviembre, el 19,7% espera una baja del volumen producido, frente al 15,4% que anticipa un aumento, mientras que el 64,9% no proyecta cambios, según la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec.

La perspectiva sobre los pedidos de la demanda interna resultó más desfavorable. El 23,8% de los industriales espera una disminución, el 13,8% proyecta un incremento y el 62,4% no prevé modificaciones.

Las previsiones para las ventas externas fueron la única variable de demanda con un resultado levemente favorable. El 18,2% de las empresas estimó que sus exportaciones aumentarán en los próximos tres meses, el 17,1% anticipó una baja y el 64,7% no espera variaciones.

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La utilización del personal afectado al proceso productivo, en cambio, aparece bajo presión. El 17% de los consultados proyectó una reducción de las horas trabajadas, contra el 5,8% que anticipó un alza. El 77,2% no prevé cambios.

También predomina una expectativa de reducción en las dotaciones. El 16,5% de las firmas espera disminuir la cantidad de empleados, el 3,7% proyecta aumentarla y el 79,8% mantendría el número actual.

Sobre la evolución general de sus negocios, el 74,4% de los encuestados consideró que su situación se mantendrá igual durante el trimestre. El 13,3% espera un deterioro y el 12,3% prevé una mejora. La diferencia entre ambas respuestas fue de -1 punto porcentual. En precios promedio de venta, el 62,4% anticipó que no habrá cambios. El 30,5% proyectó aumentos y el 7,1%, bajas.

La encuesta también relevó la percepción empresaria sobre agosto. El 52,9% consideró que su cartera total de pedidos estaba por debajo de lo normal, el 44,9% la calificó como normal y el 2,2% la ubicó por encima de ese nivel.

En cuanto a las exportaciones actuales, el 36,9% las ubicó por debajo de lo normal; el 55,6%, en un nivel normal; y el 7,5%, por encima de ese parámetro.

Respecto de los stocks de productos terminados, el 64,4% los consideró adecuados. El 20,6% señaló que estaban por encima de lo adecuado y el 15% respondió que se encontraban por debajo.

La situación empresarial actual fue definida como normal por el 62,3% de las compañías. El 30% la calificó como mala y el 7,7%, como buena. En el plano financiero, el 63,7% describió su situación como normal, el 25,3% como mala y el 11% como buena. El acceso al crédito fue considerado normal por el 62,5% de las firmas, difícil por el 31,4% y fácil por apenas el 6 por ciento.Demanda interna insuficiente

El 53,6% de las empresas identificó a la demanda interna insuficiente como el principal obstáculo para ampliar la producción. El segundo factor mencionado fue la competencia de productos importados, con el 10,1%, seguido por la incertidumbre económica, con el 6,7%.

Entre las restantes restricciones, el 5,1% señaló otros factores; el 4,4%, escasez de materias primas, insumos o componentes; otro 4,4%, problemas financieros; y el 3,7%, una demanda externa insuficiente. El 1,9% mencionó la falta de equipo adecuado, el 1,4% la escasez de mano de obra calificada, el 0,8% leyes económicas poco claras, el 0,6% la falta de mano de obra en general y el 0,5% la escasez de energía. El 6,7% respondió que no enfrenta limitaciones.

Según el Indec, la actividad industrial cayó 5% en julio frente a junio y registró una baja de 4,9% respecto del mismo mes de 2025. Con ese resultado, el sector acumuló una contracción de 2,6% entre enero y julio de 2026.

El desempeño fue heterogéneo entre las ramas que integran el índice de producción manufacturera. Doce de las 16 divisiones informaron descensos interanuales, mientras que solo cuatro cerraron julio con variaciones positivas.

La contracción más marcada correspondió a “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, que disminuyó 31,4% frente a julio del año anterior. Dentro de esa división, la elaboración de equipos informáticos, televisores, aparatos de comunicación y componentes electrónicos se redujo 49,8%, como consecuencia de una menor producción de celulares y televisores. La fabricación de equipos y aparatos eléctricos, a su vez, cayó 25% debido a la baja en motores, generadores y transformadores.

En segundo lugar se ubicó “Maquinaria y equipo”, con una merma de 26,7%. La producción de maquinaria agropecuaria retrocedió 46,6%, con menos tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y algunos implementos. El informe vinculó ese resultado con una menor demanda de equipos de producción nacional.

La división de “Prendas de vestir, cuero y calzado” se contrajo 15,9 por ciento. La fabricación de indumentaria bajó 14,4%, mientras que la de calzado y sus partes cedió 26,5%. El sector enfrentó una demanda interna más débil y una mayor competencia de bienes importados.

Entre las divisiones con resultados positivos, “Madera, papel, edición e impresión” avanzó 7,1%. El crecimiento se explicó principalmente por el alza de 12,6% en papel y productos de papel, junto con incrementos de 4,8% en madera y de 3,2% en edición e impresión.

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La división de “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” aumentó 8,1%. La producción de gasoil subió 10,9% y la de naftas, 4,5%, aunque los asfaltos mostraron una caída de 35%. Por último, “Industrias metálicas básicas” registró una mejora de 1,6%, impulsada por la industria siderúrgica, que creció 5,4%, y por la producción de aluminio y otros metales no ferrosos, que aumentó 5 por ciento.