I N V I T A C I O N “EL FUTURO DE ENTRE RIOS NO SE ESPERA, SE CONSTRUYE”

5to.Coversatorio de Entre Ríos Humana.

Nuestro Consejo Directivo de CGT Regional Concordia ha recibido la invitación, que hacemos extensiva a todos los representantes de las organizaciones sindicales adheridas, para participar del 5to Conversatorio de E. Ríos Humana donde se presentará el libro “El Futuro de Entre Ríos no se espera, se construye” a cargo del economista Licenciado Roberto Schunk.

La obra constituye una propuesta superadora y un exhaustivo análisis integral sobre el modelo de desarrollo social a llevar a cabo ante los desafíos presentes y futuros y las oportunidades para consolidar un proyecto específicamente basado en la producción, la inclusión social y la soberanía regional.

Se destacan temas centrales como la infraestructura, el sistema energético, la política fiscal, la educación, la salud y la integración territorial.

Asimismo, propone un modelo de desarrollo basado en la cooperación del estado, el sector productivo y las universidades como también las diversas instituciones intermedias de la sociedad.

Más que un diagnóstico la propuesta ofrece una hoja de ruta para construir una provincia integrada, competitiva y equitativa.

¿Qué es Entre Ríos Humana? Es un ámbito de encuentro institucional, diálogo de saberes y concertación de estrategias de desarrollo socioeconómico y productivo sustentable, entre organizaciones políticas, económicas y sociales que lleven una mejora en la calidad de vida a los entrerrianos.

Un prisma superador, práctico y humanista que supere la óptica actual utilitaria, economicista y excluyente.

Este evento de llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre de 2026 a la Hora 17:30 en el salón del Círculo Italiano sito en calle Buenos Aires 134 de nuestra ciudad.

Confederación General del Trabajo

C.G.T. Regional Concordia