CODESAL acompañará el 12° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas

El acuerdo fue rubricado por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y por Noelia Mancinelli, en representación de la Comisión Organizadora.



El encuentro se realizará el próximo martes 23 de septiembre, de 8:00 a 15:00 horas, en el gimnasio de la Escuela Comercio N°1, con ingreso por calle Montevideo. La iniciativa promueve la creatividad, la participación juvenil, la conciencia ambiental y el trabajo colaborativo, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la materia Tecnología.



En el marco de este convenio, CODESAL acompañará la organización del evento con la confección y entrega de diplomas y premios institucionales para los grupos ganadores, además de brindar apoyo logístico e institucional durante toda la jornada.



Desde la Corporación destacaron la importancia de acompañar espacios que fomentan la participación de los jóvenes y fortalecen los vínculos entre estudiantes, docentes y la comunidad, poniendo en valor una propuesta que ya forma parte de la agenda educativa y cultural de la ciudad.



Con esta acción, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, continúa impulsando iniciativas que contribuyen al desarrollo turístico, cultural y educativo.