Rusia Unida, el partido de Putin, se impuso en las elecciones legislativas con el 57,5% de los votos

El partido oficialista Rusia Unida se impuso en las elecciones legislativas celebradas durante tres días en Rusia, al obtener el 57,54% de los votos, según los primeros resultados difundidos este domingo por la Comisión Electoral Central (CEC).

Con el 13,88% de los sufragios escrutados, la fuerza cuya campaña fue encabezada por el presidente Vladímir Putin aventajaba al Partido Comunista de Rusia, que alcanzaba en el segundo puesto un 13,67%. En tercer lugar se ubicaba el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), con el 9,27%, seguido por Nueva Gente, con el 7,96%, y Rusia Justa, con el 5,16%.

putin ruso

Los comicios definieron la composición de los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. La mitad de las bancas se distribuye mediante las listas de los partidos y las restantes corresponden a circunscripciones electorales, informaron la agencia estatal Sputnik y otras cadenas internacionales.

Tras conocerse los primeros resultados, el dirigente de Rusia Unida Dmitri Medvédev afirmó que los ciudadanos rusos "mantienen la confianza en la principal fuerza política".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, sostuvo que no prevé modificaciones en la política exterior rusa a partir de los resultados de las elecciones, las primeras legislativas celebradas desde el inicio de la guerra con Ucrania en 2022.

El partido Yábloko, contrario a la guerra y excluido de la competencia por listas, denunció irregularidades durante el proceso electoral, entre ellas dificultades para votar mediante papeletas y cuestionamientos al sistema de sufragio electrónico.

Sectores de la oposición rusa en el exilio habían llamado a los ciudadanos críticos con la guerra a respaldar a candidatos de Yábloko en las circunscripciones y a otras fuerzas opositoras a Rusia Unida en la votación por listas.

Ataques con drones ucranianos contra territorio ruso

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que unos 450 drones fueron lanzados contra la capital rusa, mientras que el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, indicó que al menos dos personas murieron y unas 400 debieron ser evacuadas por un incendio en un edificio residencial.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que los ataques tuvieron "un impacto muy importante en la región de Moscú".

En tanto, la Comisión Electoral rusa informó que otro dron alcanzó un autobús en la región de Jersón, territorio ucraniano parcialmente ocupado por Rusia, y causó dos muertos, entre ellos una empleada electoral.

El Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de intentar interferir en el proceso electoral y anunció que intensificaría sus ataques contra Kiev.

Rusia Unida se impuso en todas las elecciones parlamentarias rusas celebradas desde 2003. Según datos de la Comisión Electoral, la participación superó el 50% durante la jornada del domingo.

Antes de los comicios, Putin había convocado a los ciudadanos a participar en las elecciones y vinculó la votación con el respaldo a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania.