Además, pide determinar si hubo una actuación coordinada entre funcionarios y empresarios para beneficiar a Central Puerto y si la venta de acciones "constituyó la realización del beneficio económico derivado de aquella maniobra, determinándose asimismo si existió utilización o suministro de información no pública".
Denuncian penalmente a Luis Caputo por las ganancias millonarias de Central Puerto gracias al RIGI
El negocio que hizo Central Puerto, empresa ligada a Nicolás "Nicky" Caputo, con la venta de su participación en la minera canadiense AbraSilver gracias a los beneficios del RIGI, ya le costó a Luis "Toto" Caputo la primera denuncia penal en su contra. La abogada Virginia Marta Cassola presentó este viernes una denuncia contra Caputo y los directivos y accionistas de Central Puerto por los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación y utilización y/o suministro indebido de información privilegiada o reservada.
Central Puerto ingresó en AbraSilver en 2024 pagando unos 25,5 millones de dólares por el 9,9% acciones, que esta semana vendió USD 163,1 millones. Es decir que hizo una ganancia de 137,6 millones de dólares, una rentabilidad en dólares de 539 por ciento en dos años. El aumento sideral del precio tiene que ver con el RIGI que en el medio obtuvo la minera canadiense.
La denuncia -que recayó en el juzgado 11 que actualmente subroga Ariel Lijo- pide indagar si Caputo intervino irregularmente en la aprobación del RIGI para la minera canadiense AbraSilver en el proyecto de oro y plata Diablillos ubicado entre Salta y Catamarca "con el propósito de generar un beneficio patrimonial extraordinario en favor de Central Puerto".
"Corresponde investigar la intervención de Caputo y de los funcionarios que participaron en la evaluación, tramitación y aprobación del RIGI, determinando qué información poseían durante el trámite, qué comunicaciones mantuvieron con representantes de AbraSilver y Central Puerto, qué reuniones celebraron y si existieron instrucciones, gestiones o decisiones adoptadas fuera de los procedimientos ordinarios que permitieran favorecer la operación", sostiene la denuncia.
"Asimismo, deberá establecerse qué conocimiento tenían Central Puerto, sus directivos, accionistas y representantes acerca de la aprobación del RIGI y de sus consecuencias económicas antes de que dicha información fuera públicamente conocida, determinándose si la permanencia de Central Puerto en AbraSilver y su posterior decisión de vender la participación estuvieron vinculadas con información obtenida directa o indirectamente de funcionarios públicos", continúa.
Finalmente, solicita que se investigue si la maniobra "consistió en la utilización del RIGI y de las facultades del Ministerio de Economía para favorecer económicamente a un grupo privado vinculado con un proyecto en el que Central Puerto mantenía una participación accionaria, permitiendo que dicha sociedad capturara posteriormente una valorización extraordinaria mediante la venta de su participación y distribuyera inmediatamente el producido entre sus accionistas".