Denuncian penalmente a Luis Caputo por las ganancias millonarias de Central Puerto gracias al RIGI

El negocio que hizo Central Puerto, empresa ligada a Nicolás "Nicky" Caputo, con la venta de su participación en la minera canadiense AbraSilver gracias a los beneficios del RIGI, ya le costó a Luis "Toto" Caputo la primera denuncia penal en su contra. La abogada Virginia Marta Cassola presentó este viernes una denuncia contra Caputo y los directivos y accionistas de Central Puerto por los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación y utilización y/o suministro indebido de información privilegiada o reservada.

Central Puerto ingresó en AbraSilver en 2024 pagando unos 25,5 millones de dólares por el 9,9% acciones, que esta semana vendió USD 163,1 millones. Es decir que hizo una ganancia de 137,6 millones de dólares, una rentabilidad en dólares de 539 por ciento en dos años. El aumento sideral del precio tiene que ver con el RIGI que en el medio obtuvo la minera canadiense.

La denuncia -que recayó en el juzgado 11 que actualmente subroga Ariel Lijo- pide indagar si Caputo intervino irregularmente en la aprobación del RIGI para la minera canadiense AbraSilver en el proyecto de oro y plata Diablillos ubicado entre Salta y Catamarca "con el propósito de generar un beneficio patrimonial extraordinario en favor de Central Puerto".

Además, pide determinar si hubo una actuación coordinada entre funcionarios y empresarios para beneficiar a Central Puerto y si la venta de acciones "constituyó la realización del beneficio económico derivado de aquella maniobra, determinándose asimismo si existió utilización o suministro de información no pública".