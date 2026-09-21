Campeones inteligentes: La genética busca producir más con menos

El gran desafío de la genética ante la firmeza del mercado mundial de carne es seleccionar líneas superiores en eficiencia alimentaria, que den altos rindes al gancho, combinadas con el marmoreo superior que valoran los destinos exigentes. En este escenario, el MV Sebastián Rhodius, CEO de Estancias y Cabaña Las Lilas, referente en selección de cinco razas bovinas, cuenta los adelantos en mediciones de consumo residual (RFI) que agregan información estratégica a su histórica sangre de campeones.

“Nuestra cabaña fue una de las primeras del país en recolectar datos masivos de sus reproductores para traducirlos en DEPs. Comenzamos hace más 80 años y hoy contamos con un registro colosal de datos procesados, que respalda nuestro plantel de 17 mil vientres. Esto nos permitirá liderar el avance hacia la genética inteligente, o sea, capaz de producir más carne de alta calidad con menos forraje”, planteó Rhodius a Valor Carne, aludiendo a la medición de la eficiencia alimentaria en la Estancia Las Lilas (Pasteur, Bs As), donde concentran la élite de sus planteles Angus y Polled Hereford.

La cabaña estuvo a la vanguardia en la transición desde una selección basada puramente en el ojo del criador hacia la medición científica y objetiva. “Empezamos tomando datos de fertilidad, facilidad de parto y peso al destete, entre otros, con foco en la productividad. Luego, a comienzos de los ‘90, incorporamos masivamente ecógrafos para medir calidad de carne en animales vivos”, recordó, refiriéndose a grasa intramuscular, grasa dorsal y área de ojo bife. “Hoy contamos con líneas genéticas sobresalientes en estos parámetros”, ratificó.

En 2026 dieron un paso más y adquirieron los primeros seis comederos inteligentes en Balanzas Hook para medir el RFI de la mano de Aníbal Pordomingo, del INTA Anguil, desarrollador de la tecnología en el país; y de Raimundo Peñafort, de Insights, que hace el seguimiento de las pruebas de reproductores.

¿Qué es el RFI? Un carácter heredable que se evalúa calculando la diferencia entre el consumo real del animal y el estimado en función de lo que necesita para mantenerse y crecer. Los que tienen RFI negativo consumen entre 15% y 25% menos que sus pares de RFI positivo para el mismo ritmo de ganancia diaria; es decir, utilizan mejor la energía del alimento. “Cuanto más bajo es ese dato, más eficiente es el individuo”, apuntó.

En cuanto al rol de Insights, Rhodius considera que es importante para la confiabilidad de un dato cuya medición es muy compleja. En ese sentido, los comederos inteligentes tienen una antena que reconoce al animal cuando mete la cabeza por la reja para comer. A su vez, el alimento está soportado por balanzas que registran las 24 hs del día cuánto consumió, lo procesan en la nube y lo correlacionan con las pesadas y ecografías de los animales. “Trabajar con un protocolo de terceros para estandarizar este proceso hace a la precisión del dato y a su transparencia”, aseveró.

Al día de hoy, la cabaña ya ha medido algunas tandas de toros Angus Puros Controlados y Puros de Pedigree, descendientes de ejemplares incluidos en su catálogo de venta de semen. “La sorpresa es que arrojaron datos por arriba de lo esperado. El 25% de los individuos resultó muy eficiente, (RFI < -0, 5) y el 15%, extremadamente eficiente (RFI < -1)”, reveló, pormenorizando que estos últimos usualmente no sobrepasan el 5 a 10% de las poblaciones testeadas. “Además, al observar los datos agrupados por línea genética de padre, hallamos diferencias significativas entre los promedios de RFI”, explicó, adelantando que pronto incluirán también a las madres de plantel en las pruebas.

¿Los siguientes pasos? “La idea es seleccionar esas líneas RFI negativas identificadas en Estancia Las Lilas, donde están los padres de cabaña, y alimentar con este carácter todo el plan genético de la empresa”, manifestó. Esto significa masificar esta información estratégica en La Josefina (Saavedra, Bs As) y en El Pastor (San Luis) donde cuentan con 5.000 vientres Angus, e incluso agregarla al semen que recolectan en el Centro Genético de Las Lilas (San Antonio de Areco, Bs As).

“En concreto, buscamos brindar a los productores comerciales genética con ese dato de RFI, un valor agregado a los parámetros habituales de precocidad, fertilidad, mansedumbre y demás. Vendemos 1.300 toros y 350 mil dosis de semen por año”, anunció.

Esos campeones en RFI también serán aprovechados en la producción de carne de la empresa, que cuenta con vientres generales en varias estancias ubicadas en distintas regiones del país. “En los últimos tres años hemos duplicado la agricultura para la ganadería y todo el grano que producimos sale en cuatro patas: Pasamos de producir 2.000 a 8.000 novillos/año de más 500 kg, utilizando nuestros propios toros y semen. Y apuntamos a seguir creciendo”, subrayó, anticipando que la visión es convertirse en un jugador de peso también en el mercado de exportación de carne. “El mundo nos pide buen tamaño de ojo de bife y carne veteada, atributos que la industria argentina hoy por hoy no reconoce, aunque tarde o temprano empezará a premiar”, advirtió.

Para finalizar, Rhodius subrayó que el plan genético a futuro es seleccionar líneas que combinen la mayor eficiencia alimentaria con las consagradas como sobresalientes en marmoreo. “Somos referentes en genética para infiltrar grasa fácilmente en sistemas pastoriles, una fortaleza que junto a los promisorios datos de RFI que estamos hallando en nuestros padres de cabaña, nos permitirá brindar reproductores que logren más kilos de alta calidad con menor costo en alimento”, reiteró, detallando que en primera instancia están abocados a este objetivo en el Angus. “Ojalá pronto podamos extender la medición de la eficiencia alimentaria al P. Hereford, Brangus, Braford y Brahman para seguir a la vanguardia en las razas más importantes del país”, concluyó.