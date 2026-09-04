CONCORDIA SE PREPARA PARA UNA GRAN NOCHE DE BOXEO

La cita será a partir de las 21:30 horas, con una programación que ofrecerá 8 combates amateurs y un combate profesional, con propuestas para todos los gustos: peleas femeninas, jóvenes que están dando sus primeros pasos, figuras ascendentes que buscan consolidarse y protagonistas que regresan al ring con grandes expectativas.

Uno de los grandes atractivos de la noche estará en la pelea de fondo, donde el púgil concordiense Walter Casco hará su debut profesional. Luego de una promisoria trayectoria en el campo amateur, Casco tendrá nada menos que un desafío internacional, enfrentando a Emiliano Rodríguez, representante de la República Oriental del Uruguay, quien llegará especialmente a Concordia para medirse ante el crédito local.

Pero la noche también tendrá otro combate que promete paralizar al público: Bernardo Fleitas vs. Leonardo Núñez, en una pelea por el Título Interprovincial – Categoría hasta 64 kg, que se presenta como un verdadero choque de alto voltaje y que promete ser uno de los grandes momentos de la velada.

La cartelera se completa con interesantes enfrentamientos, entre ellos el regreso de Maravilla Mendieta, además del esperado combate entre Pablo Basualdo y Rodrigo Malgarejo, junto con diferentes cruces que seguramente entregarán emoción, intensidad y mucho espectáculo sobre el cuadrilátero.

🥊 Una noche de boxeo para alquilar balcones, con representantes locales, visitantes, experiencia, juventud y nuevos talentos que quieren ser protagonistas.

🎟️ ENTRADAS ANTICIPADAS: $10.000

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en Drugstore La Mona.

📅 Viernes 4 de septiembre

📍 Gimnasio Municipal de Concordia

🕘 21:30 horas

🥊 8 combates amateurs + 1 combate profesional

🌎 Combate internacional – Debut profesional de Walter Casco

¡No te quedes afuera de esta gran noche de boxeo en Concordia!

Desde la organización queremos agradecer especialmente, como siempre, a todos los medios de comunicación por el acompañamiento y la difusión, fundamentales para que el boxeo siga creciendo y llegando cada vez a más personas.