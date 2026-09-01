El patrimonio de Máximo Kirchner creció $2.773 millones en un año

Máximo Kirchner informó ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio de $11.085 millones al cierre del último período fiscal, frente a los $8.311,6 millones declarados al inicio. De esta manera, su patrimonio aumentó $2.773 millones en un año, lo que representa una suba del 33,4%.

Durante el período, el diputado y líder de La Cámpora declaró ingresos netos por $108,2 millones provenientes de su trabajo, alquileres y otras rentas. El documento atribuye la diferencia “mayoritariamente” a la revaluación de inmuebles y a la actualización de otros activos de acuerdo con los criterios establecidos por la ley de Bienes Personales.

Entre sus principales bienes figuran depósitos en dólares. Kirchner declaró USD 2.332.000, equivalentes a $3.372.072.000 al tipo de cambio oficial, además de otros USD 516.072 en una caja de ahorro, valuados en $746,2 millones. En cuanto a sus obligaciones, declaró deudas por $98,08 millones, distribuidas entre el condominio sucesorio que comparte con Florencia Kirchner, Hotesur S.A., Los Sauces S.A., ARCA y AFIP.

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El dirigente también posee 27 inmuebles entre viviendas, locales, departamentos y terrenos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate. Solo dos fueron adquiridos con ingresos propios, mientras que los restantes provienen de la herencia de Néstor Kirchner y de una cesión realizada por Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre 19 de esas propiedades pesa una orden de decomiso del Tribunal Oral Federal 2, dictada en el marco de la condena por la causa Vialidad contra la expresidenta, como mecanismo para resarcir el perjuicio fiscal establecido por la Justicia.

La declaración incluye además participaciones en empresas familiares investigadas por presunto lavado de dinero. Kirchner posee el 55% de Los Sauces S.A., valuado en $1.853,7 millones, y el 50% de Hotesur S.A., valuado en $1.428,7 millones. Junto con su participación en Co.Ma. S.A., el valor de las tres sociedades alcanza unos $3.282,5 millones.