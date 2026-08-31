JUGADOR DE GOLF «PUPI» SAURE EN «ESTADO PURO»

El bisabuelo «Peio» Saure fue alguien de la institución que llevó a toda su familia; fue presidente y un jugador destacado. Estudió con mi abuelo y lo trajo a Concordia a trabajar y le presentó a una concordiense en una fiesta del Progreso, quien es la mamá de mi papá.

Su abuelo, el doctor Pedro Saure, fue jugador, presidente del club y de la Federación de Entre Ríos, su papá Pedro y su tío «Pato», siguen vigentes en los interclubes, y juegan aún en los nacionales también…

El invitado de hoy es un jugador muy habilidoso, talentoso, y que se destaca un montón. Para la corta edad que tiene, su rendimiento y progreso asombran y mucho. Ya compite en los torneos nacionales y siempre es el jugador sobresaliente de la provincia. Con buen «pulso y mente», está llamando la atención del ambiente.

De manera que el hombre de la historia de hoy lo lleva al golf en la sangre, en su ADN, su génesis; por esto y porque «la rompe toda», le damos la bienvenida a «El Pupi» Saure a «Estado Puro»:

LOS INICIOS

«Hola, ¿cómo estás?. Empecé a pegarle a la pelota con unos palos de plástico a los tres años en mi casa. A los cuatro me compraron una bolsa para mi cumpleaños Callaway. Que ya me quedaron chicos, obvio. Pero a veces le sigo pegando en el patio de mi casa.»

«Vine a la escuelita con el profesor José Luis (Sánchez), tipo a los cuatro, más o menos. Y empecé a competir en principiantes. Nunca más dejé. Acabo de cumplir once años. Habré jugado 30, 40 torneos, no sé…»

LA ACTUALIDAD DEL JUGADOR

«Venimos mucho al golf, los martes a los entrenamientos, los jueves vengo acá a práctica también, que tenemos clases, el viernes lo dejo para que me visiten amigos a casa o hacer otras cosas, este… el sábado al club a jugar, o a veces tenemos torneos y viajamos, depende… Y el domingo también puedo jugar o no».

«El miércoles hago trabajos de fuerza y físicos con la profe que viene a casa. Es la chica del club. Hacemos piernas, potencia. Un poco de pesas, sentadillas. Entrenamos el movimiento y la coordinación. Me sirve para mejorar, pegarle mejor y, sí, me gusta».

ANÉCDOTAS

«Si, si, ya tengo hándicap; mi papá me llevó los palos, fue mi caddie, lo hizo re bien, lo prefiero a él. Obvio. Fue en el campeonato Match Play que gané. Tenes que clasificar dentro de los dieciséis, después a octavos, cuartos, semis y así, contra los más grandes».

«Con papá hemos jugado en pareja; ganamos. Yo tenía 10 y él 48, creo. Jajaja. Siempre me acompaña a todos lados. Mi mamá a los entrerrianos no. Se queda en casa con mi hermana, que tiene 13. Ella va solo a veces a los nacionales.»

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«Jugué al básquet un tiempo en Ferro, pero dejé. No me gustó tanto como el golf, más o menos. Mi viejo me puso un aro en casa y yo tiraba antes; después se rompió y quedó roto. Ya ni se acuerda. También juego al fútbol en la escuela San Antonio con mis compañeros. Vamos de mañana y de tarde, así que estoy mucho tiempo haciendo otras cosas.»

EL JUGADOR QUE SUEÑA

«Juego los torneos metropolitanos, pero a veces se nos complica porque son cinco horas de viaje. Vamos con papá y José Luis. Paramos en un hotel. Ahí es lindo y difícil porque están los mejores de Buenos Aires. Y a los Nacionales Juniors, que es «lo más». Porque vienen los mejores de todos lados del país. Hay mucho nivel. Jugué varios nacionales; me fue bien; hay que primero clasificar en la Federación. Hay cupos. Pero yo me divierto; me gusta jugar.»

“Sí, gané campeonatos y gané San Antonio de Padua; está bueno. Vamos a la AAG, en Pilar, que hay cancha re copada. Ahí son buenos. Pero lo más lindo es jugar, y divertirte, obviamente.»

Es una de las apariciones más impresionantes del golf de nuestra ciudad. Con un poco más de diez años, se ha destacado en todos los campeonatos que ha jugado. Sin ánimo de cargarlo de presiones, con su talento, disciplina y la focalización de hoy, cuenta con al menos veinte años de plenitud física y golfística. Si es que quiere seguir. Semana tras semana, torneo tras torneo, sigue acumulando títulos. Y cada nueva exhibición refuerza una sensación que recorre el mundo del golf: acá hay alguien con futuro y proyección.

«Mis golpes preferidos son el drive, el de 100 yardas, el putt; mi ídolo es Scottie Scheffler; es el número 1 del mundo hace tres años. Le gana a todos, es muy bueno. Me gustaría ser profesional, obvio, pero no pienso irme a un intercambio en la escuela o a una universidad. Soy muy chico todavía para pensar en eso».

LOS BENEFICIOS DEL GOLF

«Lo lindo es estar acá, al aire libre, pegándole a la pelota, jugando, pienso en pegarle duro, o al costado, con este palo o este… Acá en el green jugamos al fútbol, vamos a la cantina, es lindo”.

«A un chico le diría que el golf es divertido, estás en la naturaleza, este… tenés que practicar y divertirte nomás, que «salga lo que salga’. A veces la metes de lejos. Antes de ayer, en el hoyo 10, le tiré y la dejé a metros del birdie. Fue uno de los mejores, no me acuerdo. Y a veces la dejas arriba de un árbol, obvio, jaja. Pero no me hago problemas, sigo intentando pegarle mejor y pasarla bien».

Hoy la escuela tiene cerca de 30 alumnos, que es un «montonazo», y en eso tanto Augusto Liberatori como «Pupi» Saure son los chicos que se destacan y que hacen mucho bien en la escuelita, y los demás los ven como los chicos que los representan y que se destacan mucho. «Pupi» es para sus compañeros lo que sería un jugadorazo. Por su talento y lo bien que le va. Ya se van queriendo sumar a viajar. Además de jugar bien y de que lo quieran por eso, también es humilde, buen amigo y los ayuda a los más nuevos; se lo ve contento estando en el grupo, eso gusta mucho porque la escuela, al haber llegado a esta cantidad de chicos, también ayuda a que todos tengan amistades y grupos. Y a «Pupi» en eso también se lo percibe muy bien. Naturaleza, deporte, y comunidad. La que va…

El Concordia Golf Club, con casi 100 años de historia, ha sacado jugadores que trascendieron las fronteras. Y la leyenda de los Saure continúa con su joya nueva. Surgido de la inagotable fábrica de golfistas nuestros. Hoy, en «Estado Puro», «El Pupi» Saure, el encargado de que este cuento mágico y asombroso tenga un gran capítulo más.