Salto será sede de la segunda edición del Foro de Negocios: “Desde el norte al mundo”

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y reunirá a empresarios, emprendedores, profesionales, instituciones y referentes nacionales vinculados al desarrollo empresarial.

La inauguración oficial será el jueves 3 de septiembre a las 13:00 horas, dando inicio a dos jornadas que combinarán conferencias, paneles, espacios de intercambio y networking.

Una agenda con referentes nacionales

El Foro abordará algunos de los principales desafíos y oportunidades para las empresas, con contenidos vinculados a internacionalización, comercio exterior, e-commerce, inteligencia artificial, logística y financiamiento.

De los destacados de la agenda se encuentra el panel “Acuerdo MERCOSUR – Unión Europea: oportunidades y perspectivas”, que contará con la participación del ex Canciller Nicolás Albertoni, junto al Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, y Ec. Juan Labraga del Ministerio de Economía y Finanzas. Se contará también con la presencia y disertación de Ph. D. Alberto Charro Presidente de la Cámara Española en Uruguay.

Entre otros, se abordará la aplicación de la Inteligencia Artificial en las empresas, con la participación de la Ing. Elisa Facio, Presidenta de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y habrá un espacio dedicado al e-commerce y los canales de venta digital, junto a la Cámara de la Economía Digital del Uruguay y distintos actores del sector.

La propuesta busca que el Foro sea más que un ciclo de conferencias: un espacio para generar contactos, identificar oportunidades y conectar a las empresas con herramientas, instituciones y nuevos mercados.

Esta segunda edición procura continuar consolidando a Salto como un punto de encuentro empresarial del norte del país, fortaleciendo los vínculos y las oportunidades de crecimiento para empresas y emprendimientos de la región.

FORO DE NEGOCIOS SALTO 2026

“Desde el norte al mundo”

Fecha: 3 y 4 de septiembre de 2026

Lugar: Centro de Convenciones de Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

Horario inauguración: jueves 3 – 13:00 horas

Organiza: Centro Comercial e Industrial de Salto – Cámara Empresarial

Contacto de prensa :

+598 91 045 262 – Darwin Monzón – Productora FANDOM

+598 98 257 480 – Marcos Juayek – Directivo Centro Comercial e Industrial de Salto

+598 98 164 034 – Marcelo Argenzio – Directivo Centro Comercial e Industrial de Salto