Medicamentos hasta 26 veces más caros que en el exterior: un informe expone el fuerte sobreprecio que pagan los argentinos

En el 90% de los casos, los valores argentinos fueron superiores y la brecha mediana llegó a 3,1 veces. En algunos tratamientos crónicos, las diferencias son todavía mayores. La industria farmacéutica cuestionó la metodología y presentó sus propios números.

Los medicamentos de uso frecuente que se venden en la Argentina cuestan considerablemente más que en otros mercados internacionales, según un informe reservado que comenzó a circular entre funcionarios del Gobierno y que volvió a poner bajo la lupa el precio de los tratamientos que millones de argentinos deben afrontar todos los meses.

El relevamiento analizó una canasta de 17 principios activos esenciales y comparó los valores de venta al público en farmacias argentinas con los registrados en Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India. El resultado fue contundente: en el 90% de las comparaciones los precios locales fueron superiores y la diferencia mediana alcanzó una relación de 3,1 a 1 frente a los mercados tomados como referencia.

Para evitar que las diferencias en presentaciones, cantidades o concentraciones distorsionaran la comparación, el estudio utilizó como referencia la Dosis Diaria Definida (DDD), una unidad de medición empleada internacionalmente para comparar el consumo de medicamentos.

Las mayores diferencias aparecen cuando se compara a la Argentina con India. De acuerdo con el informe, los medicamentos analizados resultan allí 6,7 veces más caros en nuestro país. La brecha alcanza 5,3 veces frente a España y 3,4 veces respecto de Francia. En comparación con Estados Unidos, la diferencia es de 1,8 veces, mientras que frente a Brasil llega a 1,6 veces.

La magnitud del problema queda todavía más clara al observar algunos de los tratamientos crónicos de mayor consumo.

La levotiroxina, utilizada principalmente para tratar el hipotiroidismo, tiene un costo mensual estimado de US$19,3 en Argentina contra US$3,1 en la mediana de los países utilizados como referencia. La dosis diaria local llega a US$0,644, mientras que la mediana internacional se ubica en US$0,103.

La diferencia se dispara frente a algunos países. Según el informe, la dosis argentina es 8,2 veces más cara que en España y 26,2 veces superior a la registrada en India.

Otro de los casos analizados es la atorvastatina, utilizada para reducir los niveles de colesterol. En Argentina, la dosis diaria alcanza los US$1,437, frente a una mediana internacional de US$0,267. El tratamiento mensual representa aproximadamente US$43,1 en el país contra unos US$8 en los mercados de referencia.

La metformina, uno de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, también presenta una diferencia significativa. La dosis diaria cuesta US$0,871 en Argentina frente a US$0,175 en la mediana internacional. En términos mensuales, el costo llega a US$26,1 en el mercado argentino contra US$5,3 en los países comparados.

Una pelea que va más allá de los precios

Los datos volvieron a poner en el centro de la discusión la política que el Gobierno de Javier Milei impulsa para modificar el mercado farmacéutico. El oficialismo viene promoviendo medidas destinadas a aumentar la competencia, facilitar la importación de medicamentos y reducir las intermediaciones en el sistema.

La estrategia también apunta a fortalecer la prescripción por nombre genérico y a permitir que las provincias puedan avanzar con compras directas en determinados mercados internacionales. El caso de Mendoza se convirtió en uno de los principales ejemplos de esta política después de la adquisición de metformina a un laboratorio de India.

Sin embargo, el informe oficial no fue aceptado sin cuestionamientos por la industria farmacéutica. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) sostuvo que comparar exclusivamente precios de lista puede generar conclusiones equivocadas porque no contempla los descuentos y bonificaciones que reciben organismos como PAMI, obras sociales y empresas de medicina prepaga.

La entidad también cuestionó las comparaciones con mercados como Estados Unidos y aseguró que, cuando se toman productos equivalentes y precios efectivamente disponibles en cada mercado, los resultados pueden ser muy diferentes.

En un relevamiento propio realizado sobre 20 de los medicamentos más vendidos en Argentina, CILFA afirmó que la mayoría de los productos seleccionados resultaban más baratos en el país que en Estados Unidos. La entidad sostuvo además que los laboratorios argentinos afrontan una carga impositiva significativa y que existen diferencias estructurales entre los mercados que deben ser contempladas antes de establecer una comparación internacional.

La discusión también incorpora otros factores. Desde sectores vinculados al sistema de salud señalan que los precios elevados de los medicamentos constituyen un problema que viene desde hace años y que no comenzó con la actual administración. Entre las causas mencionadas aparecen la menor escala de producción frente a países como Brasil o India, la dependencia de insumos importados y dolarizados y la concentración en determinados segmentos del mercado.

Pero, más allá de la disputa metodológica entre el Gobierno y los laboratorios, existe un punto que vuelve especialmente sensible la discusión: el impacto sobre el bolsillo de los pacientes.

Cuando se trata de medicamentos destinados a tratamientos crónicos, una diferencia de precio no representa simplemente una cuestión estadística. Para una persona que necesita tomar levotiroxina, metformina, atorvastatina u otro medicamento durante años, el costo acumulado puede convertirse en una parte importante de sus ingresos mensuales.

El Gobierno utiliza precisamente estos datos como argumento para avanzar con una mayor apertura del mercado y reducir los costos mediante importaciones y mayor competencia. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había planteado anteriormente la necesidad de introducir medicamentos importados para presionar sobre los precios internos.

La experiencia de Mendoza es uno de los antecedentes que el oficialismo utiliza para respaldar esa estrategia. La provincia compró millones de dosis de metformina directamente a India y sostuvo que obtuvo un ahorro significativo respecto del costo de las alternativas disponibles en el mercado argentino.

El debate, por lo tanto, promete profundizarse. Mientras el Gobierno sostiene que existe una estructura de precios excesivamente elevada que perjudica a los consumidores y utiliza los valores internacionales como argumento para impulsar una apertura del mercado, los laboratorios advierten que las comparaciones deben incorporar descuentos, impuestos, costos de producción, escala, regulación y las condiciones particulares de cada país.

Para CONFIRMADO, el dato central del relevamiento resulta difícil de ignorar: nueve de cada diez comparaciones arrojaron precios superiores en Argentina y la diferencia mediana fue de 3,1 veces respecto de los mercados internacionales analizados.

El caso de la levotiroxina muestra hasta dónde puede llegar la brecha: mientras un tratamiento mensual ronda los US$19,3 en Argentina, la referencia internacional se ubica en US$3,1. Y frente a India, la diferencia de la dosis diaria llega a multiplicarse más de 26 veces.

En un contexto económico donde los ingresos familiares siguen bajo presión y el gasto en salud representa una carga cada vez más sensible para muchas familias, la discusión sobre el precio de los medicamentos dejó de ser exclusivamente una pelea entre el Gobierno y la industria. Se transformó en una cuestión directamente vinculada con el acceso a tratamientos y con cuánto dinero deben destinar los argentinos para cuidar su salud.