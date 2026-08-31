Relevan a un jefe militar en Chubut por recibir a Victoria Villarruel durante los incendios en la cordillera

AWSON.– Chubut volvió a quedar en el medio de la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel, aunque esta vez el escenario no fue un acto público, sino un pase de mando dentro del Ejército.

El mayor Gonzalo Domine, segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 con sede en Esquel, dejará su cargo a fines de diciembre, con apenas un año cumplido en el destino, cuando la norma castrense fija dos como parámetro habitual para ese tipo de destinos.

El antecedente que sobrevuela el relevo es puntual: el 12 de enero pasado, en pleno combate contra los incendios que castigaron al Parque Nacional Los Alerces, Domine fue quien recibió en el regimiento a Victoria Villarruel durante su recorrida por la zona de emergencia.

Para las fuentes castrenses consultadas, el adelantamiento de su relevo no es casual. Lo interpretan como una factura tardía por ese gesto protocolar hacia la vicepresidenta, algo que compararon con prácticas de “represalia” propias de otras gestiones de gobierno.

Gonzalo Domine, segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 con sede en Esquel; fue el anfitrión de Villarruel y será ahora relevado La escena se complica con un segundo elemento, más difuso: la utilización de un helicóptero militar para que Villarruel sobrevolara la zona afectada, un detalle que en su momento no se difundió con imágenes para evitar mayor exposición pública.

Puertas adentro del Ejército circuló la idea de que ese uso de la aeronave también le habría costado una sanción a Domine.

Lo que sí ya estaría confirmado es el nombre de su sucesor: el mayor Mateo Zabala, que hoy se desempeña en Casa Militar, la dependencia de la Secretaría General de la Presidencia encargada de la custodia de Milei y su familia, y que está bajo la órbita de Karina Milei. Ese origen alimentó, entre las fuentes consultadas, la lectura de que el recambio busca instalar en Esquel a alguien de mayor cercanía con el círculo presidencial.

Los lazos de la vice con Chubut

Lo de Esquel tiene un condimento adicional si se repasa el vínculo que Victoria Villarruel construyó con Chubut mucho antes de ser vicepresidenta.

A los 12 años, en 1987, vivió en Río Mayo, un pueblo cordillerano donde su padre, el coronel Eduardo Villarruel, cumplía funciones como segundo jefe del Regimiento de Infantería 31. Allí cursó el séptimo grado, en la Escuela N° 148. “Chubut es mi provincia en el mundo”, dice Villarruel cada vez que vuelve a visitar la provincia.

Ese lazo biográfico se tradujo en gestos concretos durante su gestión. En enero de este año, la emergencia por los incendios en la Comarca Andina la llevó hasta Esquel, en el viaje que terminó involucrando al mayor Domine.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fue recibida por el gobernador Ignacio Torres y participará de los actos culturales y comunitarios de la localidad chubutense. gentileza

Meses más tarde, en agosto, volvió a la provincia para participar de los festejos por el 90° aniversario de Río Mayo: hubo desfile, inauguración de alumbrado nuevo, un acto en la plaza central y una recorrida por el regimiento y por la escuela donde había sido alumna. La recibieron el gobernador Ignacio Torres y el intendente Gustavo Loyaute, en lo que fue su primer viaje oficial después del cierre de listas de ese año electoral. Antes de esos dos viajes concretados hubo un tercero que no llegó a hacerse: a comienzos de enero, un intento de visita a la zona había quedado en suspenso por la magnitud del propio incendio.

Esa doble condición —una vicepresidenta que reivindica públicamente su historia personal en la Patagonia y, al mismo tiempo, un oficial que paga en su carrera haber cumplido el protocolo de recibirla— resume el momento que atraviesa hoy el vínculo entre Villarruel y la Casa Rosada: cualquier cercanía con ella, incluso la de un jefe de regimiento haciendo su trabajo, empieza a leerse puertas adentro del Gobierno como una definición política.