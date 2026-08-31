Cerimedo y La Derecha Diario también trabajaron en la campaña de Keiko Fujimiori

En Perú aseguran que Fernando Cerimedo trabajó para la campaña de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, y que puso a su servicio una maquinaria de fake news a cargo de La Derecha Diario.

Keiko Fujimori.

El consultor argentino, que está detenido en Bolivia tras ser acusado de ordenar un ataque sicario contra su ex pareja, Nadia Beller, trabajó en las campañas de varios candidatos de derecha y ultraderecha de la Región.

Además de estar en el círculo de confianza del presidente boliviano, Rodrigo Paz, y de trabajar en la campaña presidencial de Javier Milei, Cerimedo también colocó funcionarios en el gobierno del chileno José Antonio Kast, que este lunes debió salir a despegarse del argentino, aunque admitió que lo conoce.

En Perú aseguran que Cerimedo trabajó activamente para que Keiko Fujimori le ganara el ballotage este año Roberto Sánchez. El sitio peruano La Línea reveló que el nexo entre Cerimedo y la entonces candidata de derecha fue el cubanoamericano Carlos Díaz-Rosillo, que fue funcionario en el primer gobierno de Donald Trump. Díaz-Rosillo ya había trabajado junto a Cerimedo en la campaña de Nasry Asfura, el presidente de Honduras.

Según La Línea, el cubanomericano se convirtió en uno de los principales asesores de campaña de Keiko y facilitó el ingreso también de Javier Negre, el socio español de Cerimedo en La Derecha Diario.

Según investigaciones periodísticas del portal El Foco, el trabajo de la dupla comenzó durante la primera vuelta peruana, cuando una red de decenas de cuentas "promovió sistemáticamente el voto nulo o viciado en regiones históricamente afines a la izquierda".

"Con el pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta, las operaciones del tándem se intensificaron. La Derecha Diario no solo respaldó abiertamente a la candidata, sino que desplegó una campaña de desinformación dirigida contra el candidato progresista Roberto Sánchez. En el contexto del estrecho margen del resultado oficial, no cabe la menor duda que el trabajo sucio de Cerimedo y Negre fue decisivo para revertir la tendencia electoral", dice La Línea.

El sitio peruano agrega que el día posterior a los comicios, Cerimedo adquirió el dominio web "Ojo de Cóndor", presentado como una plataforma de "conteo paralelo ciudadano". El sitio incentivaba a la ciudadanía a subir actas de votación para validar la victoria de Fujimori, mientras los sondeos daban por ganador a Sánchez.

Díaz-Rosillo también tiene un pie en la Argentina. Como explicó LPO, Patricia Bullrich lo habría sumado a su campaña permanente. Nadia Beller dijo que Cerimedo tenía un vínculo muy estrecho con Bullrich. De hecho, según recordaron fuentes que trabajaron en el pasado con Cerimedo, el consultor tuvo a Patricia como clienta en 2021.