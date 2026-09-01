EE.UU. bombardeó posiciones de la Guardia Revolucionaria en Irán

Las fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva contra posiciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en territorio iraní, en el marco de un conflicto que se extiende desde hace seis meses y que mantiene paralizado el tránsito energético en el estrecho de Ormuz.

La confirmación del ataque llegó mediante un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) difundido en la red social X: “Hoy a las 12 p.m. ET, las fuerzas estadounidenses comenzaron a atacar objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Irán”.

Desde el organismo militar precisaron las causas de la operación: “Los ataques siguen a los recientes intentos de ataque del IRGC contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y contra miembros del servicio estadounidense desplegados en la región”.

La acción se suma a los bombardeos del domingo contra la isla de Larak, donde Washington destruyó lanzacohetes con los que Teherán pretendía sembrar minas navales. En represalia a esa incursión, la República Islámica lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Ante este escenario de confrontación abierta, donde Irán mantiene cerrado el estrecho y Washington bloquea los puertos iraníes, el presidente Donald Trump lanzó una severa advertencia: “Golpearemos a Irán con dureza”, sentenció tras las respuestas de Teherán. Iniciativas diplomáticas para frenar la guerra

En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reunió con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, para instar a un pronto retorno a la vía diplomática. Sharif remarcó que el borrador de consenso alcanzado a mediados de año bajo mediación paquistaní “ofrece la única vía viable hacia una paz duradera en la región”.

Por su parte, Pezeshkian manifestó la voluntad de su administración de acatar el memorando, aunque supeditó su efectividad a que la Casa Blanca cumpla sus compromisos, al tiempo que rechazó la injerencia occidental en la zona: “La paz y la seguridad sostenibles en la región no se lograrán sino con la cooperación y la empatía de los países de la región y sin intervención extranjera”, remarcó el mandatario iraní.