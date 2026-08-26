RDI: afirman que Javier Milei está completamente solo en Olivos porque "hubo una caída del 42% en las visitas"RDI: afirman que Javier Milei está completamente solo en Olivos porque "hubo una caída del 42% en las visitas"

Según Antonio Riccobene, los datos permiten observar una tendencia clara: “Vemos como Javier Milei empieza a caer su participación en la Casa Rosada a medida que Karina Milei sube cada vez más”.

Crece el protagonismo de Karina Milei en el Gobierno

Asimismo, explicó que la pregunta central que surge de este escenario es quién conduce efectivamente la gestión: “A todo esto se abre un gran interrogante que es, bueno, ¿quién gobierna en este punto?”.

Riccobene analizó los registros oficiales de ingresos a la Quinta de Olivos y encontró una caída

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significativa en las visitas recibidas por el presidente Javier Milei. “Lo que vemos es que hubo una caída del 42% en las visitas que recibió Javier Milei en el primer semestre de 2025 comparado con el primer semestre de 2026”, expresó.

Luego, manifestó que el dato resulta relevante porque las visitas a Olivos tienen una característica diferente de las que se producen en la Casa Rosada: “A Olivos vas a reunirte con el presidente o con alguien de muchísima confianza del presidente”.a ola de bonos masivos llegó a Entre Ríos

Mientras disminuye la actividad de Javier Milei en la Casa Rosada, Karina Milei aparece cada vez más vinculada a la dinámica del poder presidencial. “Por lo menos lo que dicen a viva voz es que ella es la encargada del armado político”, planteó el periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Qué tan frecuente es la presencia de Karina Milei en Olivos

A su vez, sostuvo que los registros oficiales no reflejan adecuadamente la frecuencia con la que Karina Milei visita Olivos: “No la registran. Cualquier persona sabe que Karina Milei por lo menos dos o tres veces por semana está en la Quinta de Olivos”.

En este sentido, Riccobene sintetizó la situación con una pregunta política: “Ante la pregunta, ¿Quién gobierna? Bueno, vemos que lo que sí sube es el protagonismo de su hermana, Karina Milei, que nadie votó”.

Por otro lado, aunque admitió que el Presidente podría mantener reuniones de manera remota, remarcó otro dato que considera significativo: “Cada vez son más los ministros que dicen que no tienen diálogo con el Presidente”.