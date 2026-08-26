PREGONANDO PREGONANDO

PAGAREMOS VARIAS VECES POR EL ARREGLO DE LAS RUTAS.

El ministro de Economía, Luis Caputo, acumula $1,4 billones recaudados, del impuesto a los combustibles líquidos, para mejorar el sistema vial que no ejecuta.
Argentina26/08/2026 José Couceiro
peajes
peajes

 Mientras viola la ley que le da una asignación específica a este monto, el Gobierno privatiza los caminos para que se aumenten y creen nuevos peajes con el pretexto de bachear los pozos. (Perfil, 23-08-2026)

En dicha publicación señalan que: “…Mantener anualmente un kilómetro puede costar entre US$ 15 mil y US$ 40 mil, mientras que reconstruirlo puede llegar a elevarse hasta US$ 3,5 millones…”. 

ruta a Pto Yerua Calabacillas
ruta a Pto Yerua Calabacillas

Desde Santa Fe informan: “…El deterioro vial y la sub-ejecución del impuesto a los combustibles fueron eje de reproches en el Congreso. Santa Fe calcula en más de $732.000 millones la brecha entre lo aportado y lo recibido desde 2024 a la fecha…” (El Litoral, 21-08-2026).

En Misiones publican, “…El intendente de Puerto Rico afirmó que el nuevo peaje en la ruta 12 asfixiará aún más las finanzas: Milei dijo que iba a bajar los impuestos y está haciendo lo contrario…”; “…El jefe comunal Carlos Koth rechazó la instalación inconsulta del puesto de cobro anunciada por Nación, advirtió sobre el ahogo financiero que sufrirá la región y denunció el abandono de las obras viales elementales en el norte misionero…” (misionesonline.net, 23-08-2026).

ruta nacx 18
ruta nacx 18

En Santiago del Estero destacan que: “…Caputo adjudicó 3920 km más de rutas incluida la 9 y la 34 y hay polémica por falta de autovías nuevas. A cambio, no piden mucho: cortar el pasto, mantener la banquina, tapar el bache, repintar la línea blanca y cobrar peaje veinte años…”; “…Las nuevas concesiones de la red vial argentina obligarán a las empresas a comprar máquinas para tapar baches, cortadoras de pasto, rastrillos y palas, pero les permitirán cobrar peajes durante dos décadas sin invertir en equipos pesados para construir autovías…” (El Liberal, 24-08-2026).

En Entre Ríos advierten: “…el Gobierno nacional adjudicó el “Tramo Mesopotámico”, que abarca el trazado de las Rutas Nacionales 12 y 18…” ;  “…La concesión, que incluye la administración y mantenimiento de las rutas, por un plazo de 20 años, estableció una tarifa de peaje de $3.564,99 (Ahora, 24-08-2026)

En conclusión, alertan que pagaremos varias veces por el arreglo de rutas, con:

-          impuestos habituales,

-          combustibles líquidos,

-          tributos provinciales adicionales (caso Entre Ríos), 

-          en las cabinas de peajes.

jose couseiro
FUENTE ; jose couseiro

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