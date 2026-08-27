Fuerte cruce entre Martín Menem y Germán Martínez por la reforma del BCRA: "Conmigo no"

. El cruce se produjo durante la votación en particular de la iniciativa, luego de una moción del oficialismo para que los capítulos fueran tratados por título y no artículo por artículo.

“Espere, presidente. Usted no sabe cómo se votó lo que se puso recién a consideración”, cuestionó Martínez. Menem respondió de inmediato y defendió el procedimiento utilizado. “¿Cómo que no? Se votó a mano alzada y había más de la mitad de las manos levantadas. No entorpezca el funcionamiento de la Cámara”, lanzó.



La respuesta generó un nuevo intercambio. “El que no tiene que entorpecerlo es usted”, retrucó el jefe de UP. Menem elevó entonces el tono y le pidió que revisara el reglamento. “No se haga el pícaro conmigo. Conmigo no, diputado. Conmigo no”, insistió.

La discusión estuvo vinculada principalmente con el artículo 13 del proyecto, que habilita el uso de reservas en determinadas operaciones financieras y que el peronismo pretendía votar de manera separada. “Nosotros vamos a pedir que se saquen algunos artículos para el tratamiento en particular. Vamos a pedir que el artículo 13 se vote en particular”, reclamó Martínez.



En medio del intercambio, el legislador volvió a cuestionar el procedimiento utilizado por la Presidencia de la Cámara. “Póngalo a votación, póngalo a votación. Lo que no quieren es ver que no tienen mayoría para el tema de las reservas. Por eso no lo quieren hacer. Saben que lo van a perder”, afirmó.

Menem sostuvo que la moción ya había sido votada y que correspondía continuar con el tratamiento. “Ya se votó, diputado. Vamos a avanzar igual. Si quiere, pide la reconsideración. Pida la reconsideración, vamos”, respondió.

“Se está equivocando. Se votó una moción. Fue afirmativa. Hubo más de la mitad de las manos levantadas. Se vota por título. Está todo en las cámaras. Vamos a avanzar”, agregó el presidente de Diputados.

Martínez continuó con sus cuestionamientos y repitió varias veces “no tiene palabra”, mientras Menem decidió avanzar con el tratamiento.

Finalmente, se puso a consideración el título 1, que comprende los artículos 1 al 18, y fue aprobado. Luego, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, pidió que los títulos restantes fueran votados de manera nominal y no a mano alzada, debido a la importancia de la reforma del Banco Central.

La moción fue aprobada y también recibió el visto bueno el título 2, que comprende los artículos 19 al 21.

El proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central obtuvo en la votación general 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratado por el Senado.