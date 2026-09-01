PREGONANDO PREGONANDO

El PAMI es de los afiliados, no de los funcionarios de turno ni de los empleados que alli trabajan

La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo, realizó su marcha hacia las oficinas de la UGL 34 del PAMI en Concordia, fuimos a pedir nos informen que deberíamos hacer los jubilados y pensionados que teníamos nuestras capitas en el Sanatorio Concordia.
Concordia01/09/2026 Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados

 Nos informaron que nos reasignaron como capita, el Hospital Heras para atenciones comunes o de poca complejidad y si era más complicada el Hospital Delicia Concepción Masvernat. imagen

Consultado sobre quién definía esa derivación por importancia, si íbamos en una ambulancia el personal de la ambulancia y si no la guardia del Hospital que concurramos.imagen

 También consultamos sobre los afiliados con tratamiento oncólogico y para sorpresa nuestra, nos digeron que hubo un solo afiliado con problemas oncólogicos.imagen

 También consultamos sobre los afiliados que tenían turno para análisis y estudios médicos y la respuesta fue, deben realizar de nuevo la solicitud de turnos. imagen

Cómo conclusión final de toda esta marcha y respuesta de parte de la UGL 34, otra vez más perdemos los jubilados y pensionados, ya que ahora debemos concurrir a alguno de los Hospitales a sacar turno para atención, en la guardia o para sacar un turno para consultorio y deberemos peregrinar por los pasillos de los hospitales, queremos agradecer al acompañamiento de ATE Secciónal Concordia con Pedro Pérez su secretario general, al diputado provincial Enrique Cresto, a los concejales Amiano, Villalba y Mendieta a los Movimientos Sociales Surge, Movimiento General Belgrano, a la UJS, MDF, Compañeros de UTN y todos/as las/os jubilados/as y pensionados/as, que nos acompañaron hoy y siempreimagen

FUENTE: Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionadosimagen

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