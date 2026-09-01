El PAMI es de los afiliados, no de los funcionarios de turno ni de los empleados que alli trabajan

Nos informaron que nos reasignaron como capita, el Hospital Heras para atenciones comunes o de poca complejidad y si era más complicada el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Consultado sobre quién definía esa derivación por importancia, si íbamos en una ambulancia el personal de la ambulancia y si no la guardia del Hospital que concurramos.

También consultamos sobre los afiliados con tratamiento oncólogico y para sorpresa nuestra, nos digeron que hubo un solo afiliado con problemas oncólogicos.

También consultamos sobre los afiliados que tenían turno para análisis y estudios médicos y la respuesta fue, deben realizar de nuevo la solicitud de turnos.

Cómo conclusión final de toda esta marcha y respuesta de parte de la UGL 34, otra vez más perdemos los jubilados y pensionados, ya que ahora debemos concurrir a alguno de los Hospitales a sacar turno para atención, en la guardia o para sacar un turno para consultorio y deberemos peregrinar por los pasillos de los hospitales, queremos agradecer al acompañamiento de ATE Secciónal Concordia con Pedro Pérez su secretario general, al diputado provincial Enrique Cresto, a los concejales Amiano, Villalba y Mendieta a los Movimientos Sociales Surge, Movimiento General Belgrano, a la UJS, MDF, Compañeros de UTN y todos/as las/os jubilados/as y pensionados/as, que nos acompañaron hoy y siempre

FUENTE: Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados