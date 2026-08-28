Joni Viale le advirtió a Milei sobre la crisis salarial de Argentina y recordó a Cristina

El conductor ultra oficialista Jonatan Viale analizó la situación económica y social de la Argentina durante su programa en Rivadavia AM 630, donde puso en duda los niveles actuales de calidad de vida. En su intervención, remarcó que el conflicto central que atraviesa a las familias no está ligado a la mora financiera ni a la deuda, sino al profundo deterioro de los ingresos de los trabajadores y los haberes del sector pasivo.

Según planteó el periodista preferido de Javier Milei, existe una contradicción entre las premisas teóricas del desarrollo productivo y la realidad cotidiana de la población. "Acá siempre somos los primeros en decir, che, trabajo, mérito, educación, orden, progreso, menos planes, menos Estado, menos asistencialismo. Pero una cosa es un capitalismo sano, con sueldos robustos, y otra cosa es vivir enloquecido para llegar a fin de mes", sostuvo al aire.

Los números detrás del reclamo por sueldos y jubilaciones

En esa línea, Viale insistió en que el foco de las discusiones sobre la economía local suele estar mal ubicado al ignorar la magnitud del problema salarial. "Lo decimos por novena vez o décima vez: el problema en la Argentina no es la mora. Es un error de análisis. Ni la deuda. Es el salario", subrayó de manera contundente al aire de la emisora.

jonatan viale

Para fundamentar su postura, detalló distintas cifras de ingresos que, según consideró, resultan insuficientes frente al costo de vida general. "Está cagado el salario. 1.800.000 no puede ser el salario. O 1.500.000. O 1.400.000. O un jubilado ganando 500 no puede ser. No puede ser, no se puede vivir", enfatizó el comunicador al describir los montos mensuales que perciben trabajadores y adultos mayores.

Una crisis que excede a la gestión de Javier Milei

Asimismo, el conductor aclaró que la caída de los haberes no es un fenómeno exclusivo de la actual administración encabezada por Javier Milei, sino una constante que se arrastra desde hace períodos anteriores en el país. "Lo que está mal no ahora con Milei, hace muchos años, es el salario", puntualizó al contextualizar la gravedad de la problemática histórica.

Para respaldar su argumento sobre el carácter estructural del conflicto, el periodista mencionó los antecedentes inmediatos de la política nacional. En ese sentido, recordó que la propia Cristina Kirchner, durante su mandato como vicepresidenta de la Nación, ya advertía sobre la insuficiencia del poder adquisitivo: "La misma Cristina, para que vean que este no es un tema de Milei, siendo vicepresidente en funciones ya lo decía".