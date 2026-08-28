Según las encuestas, el 73% de la población teme no poder pagar sus deudas y compromisos en los próximos tres meses

El pesimismo financiero se extiende al corto plazo: el 46% cree que "probablemente no" y un 27% que "seguro que no" podrá afrontar de manera normal sus deudas, cuotas y gastos cotidianos de cara al próximo trimestre.

La crisis económica que provocaron las medidas de Javier Milei sumó una nueva cara con la creciente preocupación de muchas familias que tuvieron que endeudarse para llegar a fin de mes. En ese sentido, una encuesta reveló que el 73% de la población teme no poder afrontar normalmente sus deudas, cuotas y gastos cotidianos durante los próximos tres meses, de acuerdo con el relevamiento nacional de agosto de 2026.

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Del total, un 46% considera que "probablemente no" podrá cumplir con sus compromisos financieros, mientras que otro 27% directamente responde que "seguro que no". El dato de la última encuesta de Equipo Mide muestra hasta qué punto la dificultad para llegar a fin de mes comienza a trasladarse hacia las expectativas sobre el futuro inmediato.

El fuerte impacto de la crisis en la clase media

El pesimismo atraviesa toda la pirámide social. La clase media es la que presenta el mayor nivel de preocupación, con un 76% de respuestas negativas: 52% cree que probablemente no podrá afrontar sus compromisos y 24% está seguro de que no podrá hacerlo.

Entre los sectores de menores ingresos, el pesimismo alcanza al 71%. Allí aparece, sin embargo, el porcentaje más elevado de quienes expresan la situación más extrema: el 30% de las personas de nivel socioeconómico bajo afirma que "seguro que no" podrá pagar sus deudas y cuotas.

La clase alta tampoco queda al margen de la incertidumbre. El 70% de los encuestados de ese segmento tiene una expectativa negativa para los próximos tres meses: 46% responde "probablemente no" y 24%, "seguro que no".



El mapa geográfico muestra que el pesimismo financiero tiene sus niveles más altos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. CABA registra el mayor porcentaje de respuestas negativas, con un 79%. Allí, el 49% considera que probablemente no podrá cumplir con sus compromisos y un 30% directamente asegura que no podrá hacerlo.

En la provincia de Buenos Aires, la preocupación llega al 77%. El 41% se ubica en la categoría "probablemente no", mientras que el 36% responde "seguro que no", el porcentaje más alto registrado entre las distintas regiones del país.

El resto del mapa también presenta niveles elevados de incertidumbre. En el NOA, el 72% tiene expectativas negativas; en Cuyo, el 71%; en el NEA, el 68%; en Patagonia, el 67%; y en la región Centro, el 65%. De esta manera, aunque existen diferencias regionales, en ningún distrito la preocupación por la capacidad de pago futuro baja del 65%.

El pesimismo también alcanza a los votantes de Milei

La preocupación por la situación financiera atraviesa las distintas identidades electorales y también alcanza a quienes respaldaron al actual Presidente en las elecciones de 2023. Entre quienes votaron a Javier Milei en la primera vuelta de 2023, el 61% considera que probablemente o seguramente no podrá afrontar sus deudas y compromisos durante los próximos tres meses. El 43% responde "probablemente no" y el 18%, "seguro que no".