Ricardo Centurión se burló de la eliminación de River y apuntó contra Eduardo Coudet, su exentrenador: "Todo vuelve"

Ricardo Centurión, exdelantero de Racing Club y Boca Juniors, publicó un posteo burlándose de los sucedido y apuntó contra Eduardo Coudet, a quien tuvo como entrenador en la Academia.

Ricardo Centurión apuntó contra Eduardo Coudet

Minutos después de la derrota del Millonario en la definición por penales, Ricky realizó un posteo en su cuenta de Instagram que llamó la atención: “Todo vuelve. Cuanto tiempo esperando esto jajajajaja”, redactó.

Aunque todos los caminos indicaban que el futbolista estaba señalando al Chacho, todo quedó confirmado posteriormente. Mientras Davo Xeneize y Gastón Edul realizaban un stream para hablar del partido, el delantero le escribió al periodista para ratificar su palabra: “Claramente, sí fue por eso. Conmigo no fue un tipo honesto”, explicó.

En el mismo sentido, confesó que intentó hablar con Coudet luego de una fuerte discusión que tuvieron en Racing, que continuó con la separación de jugador del plantel, pero que no recibió una respuesta: “Más allá de yo hacerme cargo siempre de que hice una cagada, después de estar un mes tirado en el Tita Mattiussi, fui a golpearle la puerta del vestuario y no me atendió”, afirmó.



Además de hacer referencia a esta situación, Centurión apuntó al director técnico por su rendimiento frente a los clubes: “Ahí se ven los verdaderos hombres. Y después, en ningún club creo que le va bien. Solamente salió campeón en Racing y no me llamó ni para levantar el trofeo”, concluyó.

Eduardo Coudet realizará una conferencia de prensa para anunciar su salida de River

Tras el golpazo deportivo que significó la derrota ante Independiente Santa Fe, Chacho está atravesando sus últimas horas al frente del Millonario.

Según informaron los periodistas que cubren al club, el entrenador realizará una conferencia de prensa este jueves a las 15 en las inmediaciones del club para anunciar que renunciará.