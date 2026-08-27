Mario Pergolini expuso la interna familiar tras la participación de su hija en Popstars: "¿No me lo deberías haber contado?"

. El conductor reconoció que no estaba enterado de nada.

¿Qué dijo Mario Pergolini sobre la participación de su hija en Popstars?

Todos esperaban un comentario al respecto y Mario no defraudó. El conductor de Otro día pérdido (El Trece) tocó el tema de la presencia de Valentina Pergolini en el primer programa de la nueva temporada de Popstars y dejó planteada su mirada al respecto.

Pese a la fama, el conductor siempre buscó mantener a su entorno familiar al resguardo de los medios y lejos de los focos del periodismo en general. Cultor de un perfil bajo respecto de su vida íntima, Pergolini había logrado su cometido, hasta ahora.



Sucede que los chicos crecen y van tomando decisiones propias y Valentina no es la excepción. Con el estilo irónico que siempre lo caracterizó, Pergolini fue quién sacó el tema en su programa del miércoles 26 de julio.

Si bien ya no está participando del reality musical debido a la aparición de otro proyecto artístico que le generó un mayor interés, la joven de 20 años pasó por Popstars y generó revuelo en la familia.

"Yo justo tengo ahora a mi hija un poco expuesta por ahí porque me hace cola en realitys y se va y se presenta", lanzó Pergolini y se quedó mirando a cámara como si estuviese hablándole a ella.

"Mi amor, mi vida, mi cielo... con lo que papá cuidó todo esto...", agregó en tono de reproche hasta que fue interrumpido por Agustín "Rada" Aristarán que le advirtió: "No lo hagas...".

"¿No te pareció que deberías habérmelo contado?" disparó luego el conductor pese al consejo de su compañero de programa. El picante comentario dio a entender que, por lo menos él, no estaba al tanto del interés de su hija de participar en Popstars. Y por si quedaba alguna agregó: "Hizo la cola un día y nos enteramos..."

Para colmo, el programa al que fue su hija es de la principal competencia de El Trece. Y, por si fuera poco, en un horario similar al del suyo.

¿Por qué Valentina Pergolini se bajó de Popstars?

Valentina Pergolini se bajó de Popstars a días de comenzado el programa y se conoció el motivo. Este miércoles en Los Profesionales con Flor (El Nueve), la periodista Naiara Vecchio reveló que la joven se bajó del concurso por otro importante proyecto.

"Ella pasó la primera instancia, la eligieron los jurados. Pero ayer no la vimos... Es la primera baja de Popstars. Hay un mes y medio de grabaciones. Valentina Pergolini fue convocada por otros proyectos", contó.

"Ella grabó En el Barro con Sebastián Ortega, va a estar en la tercera temporada. Me dijo Pablo Culell, uno de los productores, que están grabando y siguen las grabaciones", detalló.

"Eligió por algunos desacuerdos o por tener más interés en apostar a su carrera como actriz, dejar Popstars, y por algunas diferencias con la producción... No va a seguir", agregó.