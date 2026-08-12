La cláusula de salida de Verstappen y se abre una inesperada ventana para marcharse de Red Bull

Max Verstappen

llegó al parón veraniego de la Fórmula 1 sexto en el mundial de pilotos, a 110 puntos de Kimi Antonelli. Ese resultado activó discretamente la cláusula de rendimiento de su contrato con Red Bull, y de aquí a octubre puede accionarla para negociar un cambio de cara a 2027.

La cláusula está redactada precisamente para este escenario. Se activa si Verstappen termina fuera de los dos primeros del mundial en el parón de mitad de temporada. Encaró el cierre de la F1 con 109 puntos frente a los 219 de Antonelli, con Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc y Lando Norris todos por delante de él. Es la primera vez desde su temporada de rookie que no consigue ganar un gran premio en las 11 primeras carreras del año.

Su representante, Raymond Vermeulen, ha restado importancia públicamente a esa opción. En declaraciones al medio austriaco OE24 en julio, aseguró al medio que Verstappen aún quiere cumplir su contrato actual, que se extiende hasta el final de 2028.

«Se está escribiendo mucho al respecto. Pero la verdad es que Max quiere terminar su etapa en Red Bull. Tiene contrato hasta 2028 y le gustaría cumplirlo», declaró Vermeulen.

«El hecho de que exista esta cláusula no significa que la vayamos a activar. También podríamos haberla activado en los últimos años y no lo hemos hecho».

Los artífices de la era se han marchado

El contexto en torno a Verstappen ha cambiado más que el propio contrato. Red Bull arrancó 2026 con un nuevo jefe de equipo, Laurent Mekies, después de que Christian Horner fuera apartado a mitad de la temporada pasada. El jefe de diseño Adrian Newey se marchó a Aston Martin. El asesor de deportes de motor Helmut Marko, el diseñador jefe Rob Marshall y el director deportivo Jonathan Wheatley también se han ido, y el ingeniero de pista Gianpiero Lambiase recalará en McLaren en 2028.

Mekies no ha intentado edulcorar la magnitud de la reconstrucción. Red Bull utiliza esta temporada por primera vez una unidad de potencia de fabricación propia junto a Ford, y declaró a Sky Sports antes del comienzo del año que el equipo esperaba ir por detrás de sus rivales en las primeras citas.

La foto del mundial confirma que la distancia no se ha reducido. Antonelli aventaja a Hamilton en 50 puntos en el parón, con Russell tercero, Leclerc cuarto y Norris quinto. Verstappen está por detrás de todos ellos, a 110 puntos del líder en una temporada que Red Bull había construido en torno a él.

El mercado no está tan abierto como parece

Los equipos que ficharían a Verstappen mañana mismo quizá no puedan hacerlo. Mercedes ya se ha comprometido a largo plazo con Antonelli y Russell. McLaren tiene a Norris y a Piastri bajo contrato, y el jefe de equipo Zak Brown ha dicho en repetidas ocasiones que ninguno de los dos está disponible. Ferrari renovó el contrato de Charles Leclerc a comienzos de este año y tiene a Hamilton a su lado.

Eso deja a Verstappen con una cláusula activa, un mercado técnicamente abierto pero prácticamente estrecho y una decisión que tomar antes de que se acabe octubre. Elija lo que elija, el verano de 2026 se recordará como el momento en que el piloto más dominante de su generación tuvo los papeles de su lado para marcharse del equipo que le dio cuatro títulos mundiales.