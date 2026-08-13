River hoy: oferta rechazada por Rivero, se cayó lo de Viña y el dinero inesperado que ingresa por Medina

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este miércoles 12 de agosto, a días de enfrentar a Argentinos Juniors por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El dinero que ingresa por Facundo Medina, que fue traspaso a Bayer Leverkusen, Getafe se bajó de las negociaciones por Matías Viña, la polémica declaración de Cristian Malaspina y cómo se gestó la salida de Quintero.

El mercado de pases en Europa se mueve fuerte y uno de los pases más trascendentes de estos días fue el de Facundo Medina a Bayer Leverkusen. El defensor de la Selección Argentina dejó Olympique Marsella para pasar al conjunto teutón. River, como club formador de Medina recibirá 1 millón de dólares por mecanismo de solidaridad.

Getafe se bajó por Matías Viña

Matías Viña fue uno de los jugadores apartados por la dirigencia de River. El uruguayo pertenece a Flamengo y busca club para salir a préstamo. Getafe aparecía como opción para el lateral izquierdo, pero finalmente al elenco español pasará Johan Mojica, por lo que Viña tendrá que seguir en la búsqueda.

Matías Viña. (Foto: Getty). Malaspina apuntó contra River

Stefano Di Carlo habló en conferencia de prensa y se refirió a la relación del club con AFA y también a los fallos arbitrales. Si bien fue claro en sus palabras, no dio nombres y apellidos, pero se comprendió que apuntaba contra la cúpula de la entidad y la falta de transparencia en algunas decisiones.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y allegado a AFA, dialogó con Dsports y dijo: “Con mucho esfuerzo estamos donde estamos, nadie nos regaló nada. No me parece justo que un club tan grande como River quiera salir a condicionar al árbitro en la previa del partido“.

También dijo: “Tengo una gran relación con Stefano, pero me parece que acá se equivoca. No es justo que se quiera condicionar así, somos un club chico y que sabemos que en la cancha de los grandes puede pasar esto. Cada uno tiene que arreglar las cosas para adentro, pero esto es una motivación muy grande para nosotros. Es raro que los clubes grandes salgan a decir esto”.

Cristian Malaspina. (Foto: Prensa Argentinos Juniors).

Di Carlo reveló cómo se gestó la salida de Quintero

Stefano Di Carlo habló en conferencia de prensa y al ser consultado por la salida de Quintero dijo: “Lo que ocurrió fue primero lo público, y a partir de ahí él decidió continuar en otro lado. Cuando nosotros decidimos rescindir, es lo que River debe hacer con un héroe de Madrid, con un ícono y con una persona que queremos mucho todos. Por eso el club lo acompañó con la rescisión para que pudiera dar el paso en su carrera”.

Oferta rechazada por Rivero

En las últimas horas, a las oficinas de River llegó un ofrecimiento formal desde Arabia Saudita por los servicios de Lautaro Rivero, defensor central zurdo de la institución Millonaria. Sin embargo, en Núñez tomaron la determinación de declinar la misma.