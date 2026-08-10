Este fin de semana se disputó en Nogoyá el torneo provincial de fútbol de la categoría 2014.

Durante estos 3 días 28 equipos de toda la provincia participaron del encuentro.

El Olimpo Escuela de Fútbol, de Concordia fue quien se consagró CAMPEÓN, obteniendo el título de manera invicto.

El dia viernes el equipo concordiense de El Olimpo disputo el primer partido de fase de grupos, imponiendose ante Deportivo Nogoyá por 3 a 0. Durante el sábado les tocó disputar dos partidos de fase de grupo, el primero ante 25 de mayo, de Victoria, ganando 3 a 0 y el segundo ante Juventud, de Urdinarrain, obteniendo un resultado final de 10 a 0.

Durante la noche del sábado disputaron los octavos de final ante Velez Sarfield, de chajari, obteniendo una victoria de 1 a 0.

Su gran participación durante los dos primeros dias, clasificando primero entre todos los equipos le permitió el pase directo a la semifinal. Dicho partido fue contra Libertad, tambien de Concordia, donde El Olimpo se impuso con un 3 a 0.

Ya entrada la tarde del domingo se realizó la final del torneo, teniendo como protagonistas a Central Entrerriano, de Gualeguaychu y El Olimpo, de Concordia. Aquí el resultado fue de 4 a 2 a favor de los chicos del Olimpo, quienes obtuvieron su CUARTO CAMPEONATO a nivel provincial.

El equipo campeón es dirigido por Elois Martinez, quien estaba acompañado por Josefina y Enzo. Mientras que el plantel de jugadores fue integrado por: Adolfo Brandt (C), Santino Galvani, Valentino Perez, Juan Ignacio Avaro, Juan Martin Marcogiuseppe, Lorenzo Cutro Casañas, Matias Caballero, Dylan Nuñez, Toribio Federik, Martino Curima, Fermin Ricagno, Ian Simón Pereira, Lisandro Espinosa, Facundo Chiyah Iturburu y Tiziano Barreto.

Felicitaciones Campeones!!!