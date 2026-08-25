PREGONANDO PREGONANDO

🚨 UATRE DIJO BASTA: SE AGOTÓ LA NEGOCIACIÓN DIRECTA EN EL ARÁNDANO Y DECLARA EN ASAMBLEA PERMANENTE 🚨

La conducción de la UATRE dio por terminada la paritaria directa con las empresas de arándanos (ABC) tras tres reuniones fallidas en agosto. Los puntos clave del conflicto:
campo25/08/2026 uatre

Delegación firme en la defensa del salario: En representación del sector trabajador, plantaron bandera los paritarios Ariel Piangatelli, Jerónimo Pérez, Sebastián Cañete, el Dr. Santiago Allovero, junto a los delegados provinciales Eduardo Maier (Entre Ríos) y Germán Ferrari (Tucumán), acompañados por los miembros de la Coordinación Regional y del Observatorio UATRE.

Ofertas patronales insuficientes: La última propuesta empresaria bajó del 10,6% inicial a un 8,5% total para 5 meses, con porcentajes por debajo de la inflación y sumas fijas no acumulativas.

📉 Aumentos de miseria: Con esta oferta, el jornal de un cosechero pasaría de $39.387,35 a $42.808,80. Representa un aumento total de apenas $3.421,45 en cinco meses (unos irrisorios $684,29 por mes).

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⚠️ Denuncias en los c

ampos: Los delegados de Entre Ríos y Tucumán denunciaron que no se respetan las categorías de la CNTA. Las patronales imponen de forma arbitraria la cantidad y el peso de las bandejas para pagar por rendimiento, perjudicando el bolsillo del trabajador.

⚖️ Próximo paso: Al no haber acuerdo que compense los meses de congelamiento salarial, UATRE trasladó formalmente la discusión al ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) para exigir salarios dignos y declara el estado de alerta y movilización.

¡El esfuerzo del trabajador rural no es variable de ajuste! 🌾✊

Paraná 25 de agosto de 2026

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